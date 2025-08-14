Festival O Sol da Caparica regressa com recinto renovado e novos palcos

A 10.ª edição do festival O Sol da Caparica arranca esta quinta-feira com um recinto renovado, novos palcos e a expectativa de receber 30 mil pessoas por dia, o dobro de 2024, segundo a organização.

Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny são alguns dos artistas confirmados para o festival que decorre de 14 a 17 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal.

"Esta 10.ª edição oferece o melhor cartaz de sempre d"O Sol da Caparica, mostrando que o festival valoriza e representa a música portuguesa e lusófona", disse, citado em comunicado, o promotor do festival, André Sardet.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

As portas do festival abrem às 16h00 e existem três entradas disponíveis para aceder ao recinto.

No último dia do festival, o Parque Urbano da Costa da Caparica abre entre as 10h00 e as 14h00 para o Dia da Criança com atividades pensadas para os mais pequenos e carrinhas de comida disponíveis.

Ao longo dos 30 mil metros quadrados do recinto estão dispostos seis blocos de casas de banho, mais de 35 opções de alimentação no pátio da alimentação e quase 20 zonas de bar.

Num festival dedicado à música, existe também espaço para a comédia sendo novidade este ano o Palco Digital, pensado para a nova geração.

Este novo palco conta com as atuações de Os Primos, a 14 e 17 de agosto, e dos "podcasts" Plágio e Cubinho, a 15 e 16 de agosto, respetivamente.