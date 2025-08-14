José Cid recorda Mário Martins figura "fulcral" na música portuguesa

O músico José Cid recordou o produtor discográfico Mário Martins, que morreu esta quinta-feira aos 90 anos, como uma figura "fulcral" na música portuguesa, pelo apoio que deu a muitos artistas.

Mário Martins, responsável por dar a conhecer ao público nomes como Carlos Paião (1945-1988), José Cid, Marco Paulo (1945-2024) e Rui Veloso, morreu hoje numa unidade hospitalar em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde residia.

"Ele é fulcral na música portuguesa, deu muitos apoios a muitos colegas e à minha pessoa, então, foi incondicional", afirmou José Cid, em declarações à Lusa.

A voz de temas como "Cai Neve em Nova Iorque", "A Minha Música" e "Ontem, Hoje e Amanhã", lembrou que Mário Martins "produziu muitos, muitos, muitos artistas, que ajudou".

"Nos anos 1960 eu tinha a maior das dificuldades em entrar em qualquer editora portuguesa. É o Mário Martins que me abre os braços e me coloca, num lugar prioritário até, na Valentim de Carvalho, onde era diretor artístico", recordou José Cid.