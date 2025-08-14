José Cid recorda Mário Martins figura "fulcral" na música portuguesa

14 ago, 2025 - 17:48 • Lusa
O músico José Cid recordou o produtor discográfico Mário Martins, que morreu esta quinta-feira aos 90 anos, como uma figura "fulcral" na música portuguesa, pelo apoio que deu a muitos artistas.
Mário Martins, responsável por dar a conhecer ao público nomes como Carlos Paião (1945-1988), José Cid, Marco Paulo (1945-2024) e Rui Veloso, morreu hoje numa unidade hospitalar em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde residia.
"Ele é fulcral na música portuguesa, deu muitos apoios a muitos colegas e à minha pessoa, então, foi incondicional", afirmou José Cid, em declarações à Lusa.
A voz de temas como "Cai Neve em Nova Iorque", "A Minha Música" e "Ontem, Hoje e Amanhã", lembrou que Mário Martins "produziu muitos, muitos, muitos artistas, que ajudou".
"Nos anos 1960 eu tinha a maior das dificuldades em entrar em qualquer editora portuguesa. É o Mário Martins que me abre os braços e me coloca, num lugar prioritário até, na Valentim de Carvalho, onde era diretor artístico", recordou José Cid.
Música
Mário Martins produziu discos de Luís Goes, Fafá d(...)
O produtor foi "defensor acérrimo" da criatividade do músico, tendo mesmo "lutado muitas vezes, até na própria editora, contra algumas opiniões contrárias".
"Foi uma pessoa que esteve ao meu lado incondicionalmente. Depois, o nosso relacionamento foi sempre de grande amizade. O Mário Martins era um homem muito inteligente, muito culto. Um bocadinho, às vezes, divertidamente sarcástico", partilhou.
Mário Martins foi durante cerca de 30 anos responsável pelo departamento de Artistas e Reportório (A&R) da editora discográfica Valentim de Carvalho, onde começou a trabalhar em 1966, a convite de João Belchior Viegas, agente artístico de Amália Rodrigues.