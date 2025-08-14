Mário Martins, o produtor com "humor assassino" que "ouvia tudo o que lhe enviavam"

14 ago, 2025 - 19:07 • Rita Vila Real
O produtor Mário Martins, que morreu esta quinta-feira, era inteligente, cuidadoso e tinha um sentido de humor apurado, recorda David Ferreira, em declarações à Renascença.
O produtor musical morreu aos 90 anos e foi o responsável por lançar nomes como Carlos Paião, António Variações, José Cid e Rui Veloso.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A inteligência e o cuidado fizeram de Mário Martins o olheiro e caçador de talentos da música portuguesa, conta o colega David Ferreira, que lembra um produtor que ouvia praticamente todo à procura de um talento.
“Tinha uma atitude muito cuidadosa. O Mário fazia questão de ouvir tudo o que lhe enviavam e ao ouvir tudo interessava-se por artistas que considerava especiais, e que valia a pena contratar, outros que já estavam contratados e que ele sentia que podiam ir mais longe, mas também por coisas estrangeiras, algumas das quais o Mário imaginava que fazia sentido no repertório de artistas portugueses.”
Música
"É o Mário Martins que me abre os braços e me colo(...)
David Ferreira lembra também outro traço da personalidade do produtor musical: “podia ter um humor assassino. A esta hora já estão pessoas na risota, no céu, a ouvir as histórias do Mário”.
Nascido em Lisboa, em 1934, Mário Martins incentivou também artistas como Lara Li, Paco Bandeira e José Alberto Reis, de quem se tornou amigo.
O produtor discográfico privilegiou sempre "o lado profissional, mas houve casos em que se construiu uma amizade", como disse numa entrevista à agência Lusa na década passada, dando como exemplo a declamadora Maria Germana Tânger, o músico José Cid, que sempre o convidava para assistir aos seus espetáculos, e o cantor José Alberto Reis.
Com Maria Germana Tangêr (1920-2018), Mário Martins iniciou uma série de gravações discográficas de poesia portuguesa, numa coleção que inclui álbuns com poemas ditos pelos seus autores, como David Mourão-Ferreira (1927-1996) ou Mário Cesariny (1923-2006).
"[No caso do] Rui Veloso foi a mãe que marcou comigo e veio de comboio do Porto até Lisboa, e deu-me a ouvir uma "cassette" do filho, para dizer se achava se tinha ou não futuro". A resposta foi "sem sombra de dúvida que sim, e a carreira dele fala por si", contou.
Música
Mário Martins produziu discos de Luís Goes, Fafá d(...)
Mário Martins referiu "o seu dedo" direto em êxitos como "Somos Livres", de Ermelinda Duarte, que "insistia em não gravar e depois foi um sucesso retumbante", "Vinte Anos", pelo grupo Green Windows, do qual faziam parte José Cid, Vítor Mamede e Mike Sergeant, entre outros, ou no álbum "O Nazareno", de Frei Hermano da Câmara, que contou as participações de Amália Rodrigues e Mara Abrantes, entre outros, e ao qual se referiu como a sua "mais complexa produção, mas que valeu a pena".
Mário Martins foi durante cerca de 30 anos responsável pelo departamento de Artistas e Reportório (A&R) da editora discográfica Valentim de Carvalho, onde começou a trabalhar em 1966, a convite de João Belchior Viegas, agente artístico de Amália Rodrigues.
Graças à sua intervenção, Amália Rodrigues -- a quem Mário Martins se referia como "o verdadeiro milagre português" - gravou, em 1982, "O Senhor Extraterrestre", de Carlos Paião (1957-1988), artista que passou a constar do catálogo da Valentim de Carvalho.