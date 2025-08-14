Mário Martins, o produtor com "humor assassino" que "ouvia tudo o que lhe enviavam"

O produtor Mário Martins, que morreu esta quinta-feira, era inteligente, cuidadoso e tinha um sentido de humor apurado, recorda David Ferreira, em declarações à Renascença. O produtor musical morreu aos 90 anos e foi o responsável por lançar nomes como Carlos Paião, António Variações, José Cid e Rui Veloso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A inteligência e o cuidado fizeram de Mário Martins o olheiro e caçador de talentos da música portuguesa, conta o colega David Ferreira, que lembra um produtor que ouvia praticamente todo à procura de um talento. “Tinha uma atitude muito cuidadosa. O Mário fazia questão de ouvir tudo o que lhe enviavam e ao ouvir tudo interessava-se por artistas que considerava especiais, e que valia a pena contratar, outros que já estavam contratados e que ele sentia que podiam ir mais longe, mas também por coisas estrangeiras, algumas das quais o Mário imaginava que fazia sentido no repertório de artistas portugueses.”

David Ferreira lembra também outro traço da personalidade do produtor musical: “podia ter um humor assassino. A esta hora já estão pessoas na risota, no céu, a ouvir as histórias do Mário”. Nascido em Lisboa, em 1934, Mário Martins incentivou também artistas como Lara Li, Paco Bandeira e José Alberto Reis, de quem se tornou amigo. O produtor discográfico privilegiou sempre "o lado profissional, mas houve casos em que se construiu uma amizade", como disse numa entrevista à agência Lusa na década passada, dando como exemplo a declamadora Maria Germana Tânger, o músico José Cid, que sempre o convidava para assistir aos seus espetáculos, e o cantor José Alberto Reis. Com Maria Germana Tangêr (1920-2018), Mário Martins iniciou uma série de gravações discográficas de poesia portuguesa, numa coleção que inclui álbuns com poemas ditos pelos seus autores, como David Mourão-Ferreira (1927-1996) ou Mário Cesariny (1923-2006). "[No caso do] Rui Veloso foi a mãe que marcou comigo e veio de comboio do Porto até Lisboa, e deu-me a ouvir uma "cassette" do filho, para dizer se achava se tinha ou não futuro". A resposta foi "sem sombra de dúvida que sim, e a carreira dele fala por si", contou.