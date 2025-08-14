Marque no calendário: Feriados e fins de semana prolongados até ao final de 2025 e em 2026

14 ago, 2025 - 01:08 • Ricardo Vieira
O quente mês de agosto está a meio, muitos portugueses estão de férias, mas para quem está a trabalhar aproxima-se um fim de semana prolongado: sexta-feira, dia 15, feriado da Assunção de Nossa Senhora.
Até ao fim de 2025, o calendário indica que vamos ter ainda cinco feriados nacionais pela frente, que passam a seis se contarmos com o 1 de janeiro.
No calendário para 2026, com o Dia de Ano Novo, estão marcados 12 feriados nacionais, com possibilidade de pontes e fins de semana prolongados.