Marque no calendário: Feriados e fins de semana prolongados até ao final de 2025 e em 2026

14 ago, 2025 - 01:08 • Ricardo Vieira

Até ao fim do ano, vamos ter ainda cinco feriados nacionais pela frente, que passam a seis se contarmos com o 1 de janeiro. O primeiro acontece esta sexta-feira, Dia da Assunção de Nossa Senhora.

A+ / A-

O quente mês de agosto está a meio, muitos portugueses estão de férias, mas para quem está a trabalhar aproxima-se um fim de semana prolongado: sexta-feira, dia 15, feriado da Assunção de Nossa Senhora.

Até ao fim de 2025, o calendário indica que vamos ter ainda cinco feriados nacionais pela frente, que passam a seis se contarmos com o 1 de janeiro.

  • 5 de outubro: Dia da Implantação da República, um domingo;
  • 1 de novembro: Dia de Todos os Santos, um sábado;
  • 1 dezembro: Restauração da Independência, segunda-feira;
  • 8 dezembro: Imaculada Conceição, segunda-feira;
  • 25 de dezembro: Dia de Natal, quinta-feira;

No calendário para 2026, com o Dia de Ano Novo, estão marcados 12 feriados nacionais, com possibilidade de pontes e fins de semana prolongados.


Feriados em 2026

  • 1 de janeiro: Dia de Ano Novo, quinta-feira;
  • 17 de fevereiro: Carnaval, terça-feira;
  • 3 de abril: Sexta-feira Santa;
  • 5 de abril: Dia de Páscoa, domingo;
  • 25 de Abril: Dia da Liberdade, sábado;
  • 1 de Maio: Dia do Trabalhador, sexta-feira;
  • 4 de junho: Corpo de Deus, quinta-feira;
  • 10 de Junho: Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, quarta-feira;
  • 13 de junho: Feriado municipal de Santo António em Lisboa, sábado;
  • 15 de agosto: Assunção de Nossa Senhora, sábado;
  • 24 de junho: Feriado municipal de São João no Porto, quarta-feira;
  • 5 de outubro: Implantação da República, segunda-feira;
  • 1 de novembro: Dia de Todos os Santos, domingo.
  • 1 de dezembro: Restauração da Independência, terça-feira;
  • 8 de dezembro: Dia da Imaculada Conceição, terça-feira;
  • 25 de Dezembro: Dia de Natal, sexta-feira.
