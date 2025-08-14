Taylor Swift revela que álbum The Life Of A Showgirl é lançado em outubro

14 ago, 2025 - 12:32 • Redação
Taylor Swift revelou a data de lançamento do seu 12.º álbum de estúdio, The Life Of A Showgirl. O disco, sucessor de The Tortured Poets Department (2024), chegará às plataformas no dia 3 de outubro.
O anúncio foi feito nas redes sociais e durante uma participação no podcast do namorado, Travis Kelce. A cantora adiantou que o álbum foi escrito durante a etapa europeia da sua digressão Eras, que percorreu cinco continentes e 51 cidades, gerando mais de 2,2 mil milhões de euros — a maior receita da história para uma tournée.
Música
Taylor Swift fez a revelação no podcast “New Heigh(...)
Composto por 12 faixas, The Life Of A Showgirl conta com colaborações de longa data com os produtores suecos Max Martin e Shellback, além da participação especial de Sabrina Carpenter na faixa-título.
Lista de faixas:
O episódio do podcast onde Swift fez o anúncio acumulou 4,7 milhões de visualizações no YouTube em apenas quatro horas.