Taylor Swift revela que álbum The Life Of A Showgirl é lançado em outubro

14 ago, 2025 - 12:32 • Redação

No início da semana, os fãs ficaram a saber que a próxima era de Swift é cor de laranja. Agora, a cantora revelou a data de lançamento do próximo álbum.

Taylor Swift revelou a data de lançamento do seu 12.º álbum de estúdio, The Life Of A Showgirl. O disco, sucessor de The Tortured Poets Department (2024), chegará às plataformas no dia 3 de outubro.

O anúncio foi feito nas redes sociais e durante uma participação no podcast do namorado, Travis Kelce. A cantora adiantou que o álbum foi escrito durante a etapa europeia da sua digressão Eras, que percorreu cinco continentes e 51 cidades, gerando mais de 2,2 mil milhões de euros — a maior receita da história para uma tournée.

Composto por 12 faixas, The Life Of A Showgirl conta com colaborações de longa data com os produtores suecos Max Martin e Shellback, além da participação especial de Sabrina Carpenter na faixa-título.

Lista de faixas:

  1. The Fate Of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin The Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. Cancelled!
  11. Honey
  12. The Life Of A Showgirl (com Sabrina Carpenter)

O episódio do podcast onde Swift fez o anúncio acumulou 4,7 milhões de visualizações no YouTube em apenas quatro horas.

Saiba Mais
