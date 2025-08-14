Vírus cria coelhos "zombie" nos Estados Unidos

Há coelhos no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América (EUA), a surgir com lesões negras, com a forma de chifres ou tentáculos, na zona do focinho destes animais. O fenómeno não é novo, mas tem sido aproveitado nas redes sociais para gerar conteúdo e interações.

O fenómeno levou, segundo a Sky News, várias pessoas a utilizar os termos "frankenstein", "zombie" ou ainda "coelhos do demónio". Mas não se trata do início de uma versão real (e saltitante) do enredo série "The Last of Us" —, mas sim do efeito do vírus do Papiloma de Shope, de acordo com os responsáveis pelos parques naturais do Colorado.

A porta-voz dos parques indica que estas lesões não são incomuns em coelhos. O vírus infeta principalmente animais da família dos coelhos e lebres e, se as lesões crescerem o suficiente, podem interferir com a capacidade de alimentação dos animais.