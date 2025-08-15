Menu
  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Euromilhões: Veja a chave desta sexta-feira

15 ago, 2025 - 21:13 • Redação

Confira os números e as estrelas da sorte do sorteio 065/2025 do Euromilhões. Primeiro prémio não foi atribuído, pelo que haverá jackpot de 250 milhões de euros na próxima terça-feira.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, é composta pelos números 13 - 30 - 35 - 36 e 40 e pelas estrelas 2 e 6.

Em jogo no primeiro prémio estava um "jackpot" de 234 milhões de euros, mas ninguém acertou na chave completa, pelo que haverá jackpot de 250 milhões de euros na próxima terça-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

