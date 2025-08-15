Menu
Megadeth vão acabar: Dave Mustaine anuncia último álbum e digressão

15 ago, 2025 - 20:12 • Ricardo Vieira

O guitarrista e vocalista diz que pretende encerrar a carreira de 40 anos dos Megadeth “nos seus próprios termos” e no “auge”.

A+ / A-

Os Megadeth, uma das quatro grandes bandas do metal norte-americano, anunciaram uma digressão de despedida e o derradeiro álbum de estúdio.

A inesperada notícia foi conhecida na quinta-feira, através de uma mensagem de Dave Mustaine, líder e fundador do grupo.

O guitarrista e vocalista diz que pretende encerrar a carreira de 40 anos dos Megadeth “nos seus próprios termos” e no “auge”.

“Esta é a altura perfeita para anunciar que este será o nosso último álbum de estúdio. Fizemos muitos amigos ao longo dos anos e espero poder vê-los a todos na nossa digressão mundial de despedida”, deseja Dave Mustaine, em comunicado.

Dave Mustaine fundou os Megadeth, em 1983, na cidade norte-americana de Los Angeles, depois de ter sido despedido dos Metallica após gravar o álbum “Kill 'em All”.

Durante anos, Mustaine não escondeu a acrimónia em relação à antiga banca, mas o tempo sarou as feridas e as pazes aconteceram na digressão “Big Four”, que juntou em palco Megadeth, Metallica, Slayer e Anthrax.

Ao anunciar o último álbum e digressão, Dave Mustaine pede aos fãs para não ficarem chateados e tristes, mas felizes por tudo o que aconteceu.

“Venham celebrar connosco nos próximos anos. Juntos, fizemos algo realmente maravilhoso que, provavelmente, não vai voltar a acontecer. Iniciámos um estilo musical, iniciámos uma revolução, mudámos o mundo da guitarra e a maneira de tocar, e mudámos o mundo. As bandas em que toquei influenciaram o mundo”, destaca o líder dos Megadeth.

Dave Mustaine termina a mensagem com uma declaração de amor pelos fãs: “amo-vos a todos. Obrigado por tudo”.

As datas da digressão de despedida ainda não foram anunciadas. Ao longo da carreira, os Megadeth atuaram várias vezes em Portugal.

