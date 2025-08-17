Festival “Lisboa Mágica” invade ruas com espetáculos de magia

Sem planos para os dias de verão na capital? Entre 19 e 24 de agosto, as ruas de Lisboa vão ser palco de espetáculos de magia. O Festival Internacional de magia de rua - “Lisboa Mágica” - regressa para a 13ª edição. Por 12 locais da cidade, estão organizadas 175 representações, protagonizadas por 15 artistas de vários cantos do mundo. A direção artística está a cargo de Luis de Matos, que conta que o festival surgiu, em 2006, da vontade de “colocar a magia num enquadramento diferente, proporcionando também uma vivência diferente na cidade de Lisboa, neste período do ano”, que cruza lisboetas com quem visita a cidade. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, o ilusionista português explica que “seria difícil encontrar uma expressão artística que seja tão transversal em termos de idade, estrato cultural, social, língua”. “Temos pessoas a assistir com mais de 88 anos e pessoas a assistir com menos de 8”, exemplificou. Luis de Matos destaca ainda o poder que a magia tem de conectar o público - “Permite não só uma interação com o espaço público, mas também uma interação extraordinariamente forte, emotiva e memorável entre todas as pessoas que compõem cada público”.

Ao todo, contam-se 175 espetáculos de acesso livre, que terão lugar, de manhã à noite, em 12 locais da cidade - Alameda dos Oceanos, Arco da Rua Augusta, Jardim Avelar Brotero, Jardim da Estrela, Jardim Fernando Pessa, Jardim Museu Lisboa, Largo do Carmo, Largo do Chiado, Palácio Baldaya, Parque da Bensaúde, Praça do Município e na Praça Luís de Camões. O “Lisboa Mágica” faz da rua o palco, distinguindo-se de outros espetáculos ou festivais pela sua espontaneidade e imprevisibilidade. “O lado mais surpreendente é o que faz com que pessoas que vão simplesmente a passar na estrada, a visitar os jardins, a passear na Baixa, estão nesta praça ou naquele outro largo e que, de repente, percebem que há ali alguma coisa à qual são convidados a juntar-se", relata Luis de Matos. E a escolha dos locais para as atuações é feita precisamente para “manter o lado mais surpreendente, o lado mais bonito, são zonas mais propícias à passagem de pessoas”.