óbito

Morreu o ator britânico Terence Stamp, o General Zod do Super-Homem

17 ago, 2025 - 16:31 • Reuters

Terence Stamp, tornou-se famoso depois de interpretar o vilão General Zod nos sucessos de Hollywood "Superman" e "Superman II".

O actor Terence Stamp, célebre pela sua interpretação do vilão General Zod nos filmes "Superman" e "Superman II", morreu este domingo aos 87 anos, informou a família em comunicado. A causa da morte não foi revelada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Deixa um corpo de trabalho extraordinário, tanto como actor como escritor, que continuará a tocar e inspirar pessoas durante muitos anos", referiu a nota da família.

Nascido em 1938 no East End de Londres, Terence Henry Stamp era filho de um trabalhador de barcaças a carvão e de uma mãe que, segundo o próprio, lhe transmitiu a alegria de viver. Cresceu em plena Segunda Guerra Mundial, num contexto de pobreza e dificuldades.

"A grande bênção da minha vida foi ter tido a parte difícil logo no início, porque éramos mesmo pobres," disse numa entrevista.

Antes de estudar representação, trabalhou como rapaz de recados numa agência de publicidade. A sua paixão pelo teatro era um segredo que temia partilhar com a família. "Não podia dizer a ninguém que queria ser actor, era impensável. Rir-se-iam de mim."

A sua carreira arrancou com o papel principal em Billy Budd (1962), filme de Peter Ustinov, que lhe valeu uma nomeação para o Óscar. Seguiram-se colaborações com realizadores como Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, em filmes como Theorem (1968) e A Season in Hell (1971).

Nos anos 70, retirou-se parcialmente da vida pública e foi viver para a Índia, onde estudou ioga e meditação, influenciado pelo filósofo espiritual Jiddu Krishnamurti. Estava prestes a tornar-se professor de tantra num ashram quando recebeu um telegrama a informar que estava a ser considerado para o papel em Superman.

"No dia seguinte apanhei o voo nocturno," recordou numa entrevista em 2015.

A participação como Zod devolveu-lhe a visibilidade internacional, e o actor costumava divertir-se com a reacção do público. "Respondia a olhares curiosos com: ‘Ajoelhem-se perante Zod, seus bastardos’, o que normalmente resultava muito bem."

Durante a década de 1960, foi também conhecido pela sua relação com a actriz Julie Christie, embora tenha referido que o grande amor da sua vida foi a modelo Jean Shrimpton. "Quando a perdi, coincidiu com uma quebra na minha carreira," lamentou.

