Ana Baliza e Mariana Veloso vencem Prémio Design de Livro 2025

Ana Baliza e Mariana Veloso venceram o Prémio Design de Livro 2025, no valor de 5.000 euros, pelo livro "dança não dança", anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), que o instituiu em 2017.

De acordo com a DGLAB, em comunicado, nesta 8.ª edição do galardão foram atribuídas menções especiais, no valor de 1.500 euros cada, ao estúdio Macedo Cannatà, pelo design do livro "Os Ovários das Papoilas", e a Sofia Gonçalves, pelo design de "Problemas do Primitivismo - a partir de Portugal".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A concurso estiveram 98 títulos que foram avaliados por um júri constituído por Ana Catarina Silva, Joana Baptista Costa, Sofia Santos e Susana Carvalho.

Sobre "dança não dança", distinguido por unanimidade, o júri referiu "tratar-se de um projeto editorial que propõe uma experiência de leitura fundada na performatividade do objeto, tratando a complexidade dos conteúdos, com variadas tipologias e especificidades como uma proposta lúdica, aberta e participada".

"Apesar do uso de materiais comuns, a produção gráfica [foi] hábil e surpreendente", referiu ainda o júri sobre o livro, que acompanha a exposição "dança não dança: arqueologias da nova dança em Portugal", que esteve patente até janeiro na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Sobre o livro "Os Ovários das Papoilas", que resulta da exposição com o mesmo título patente em 2018 no Sismógrafo, no Porto, com textos e desenhos de Isabel Carvalho e Clara Batalha, com design do estúdio Macedo Cannatà, o júri afirmou tratar-se de um "objeto que não passa despercebido, apesar da reduzida escala do livro e a sua aparente fragilidade, obrigando os leitores a manusear o livro como se de uma flor se tratasse".

Já acerca de "Problemas do Primitivismo - a partir de Portugal", com design de Sofia Gonçalves, também catálogo da respetiva exposição, o júri afirmou que "é primoroso na sua conceção e planeamento - desde o desenho de página, passando pela disposição e justaposição das imagens até aos detalhes tipográficos".

Além do vencedor e das menções especiais, o júri selecionou outros 17 livros, que a DGLAB apresentará à competição internacional do melhor design de livro de todo o mundo, em 2026, na Alemanha.

O Prémio Design de Livro tem como objetivo "dar visibilidade a um conjunto de atividades profissionais ligadas ao livro impresso, tais como o design e a indústria gráfica, e ao mesmo tempo possibilitar a candidatura de livros portugueses ao prestigiado Best Book Design from all over the World".

Os resultados deste concurso serão conhecidos no início de 2026, sendo os prémios entregues no decorrer da Feira Internacional do Livro de Leipzig, em março próximo, onde os livros candidatos de todos os países estarão em exposição.

Todos os livros candidatos voltarão a estar expostos em outubro de 2026, na Feira Internacional do Livro de Frankfurt, refere a DGLAB.