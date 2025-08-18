Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"O Pátio da Saudade" torna-se no filme português mais visto do ano em quatro dias de exibição

18 ago, 2025 - 16:07 • Lusa

O filme acumulou 101 mil euros de receita.

A+ / A-

O filme "O Pátio da Saudade", de Leonel Vieira, registou 15 mil espectadores em quatro dias de exibição desde a estreia, na quinta-feira passada, o que o tornou no filme português mais visto do ano até agora.

O filme acumulou, também, 101 mil euros de receita, de acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

"Depois de "O Pátio das Cantigas" --- o filme português mais visto de sempre nos cinemas ---, Leonel Vieira regressa ao grande ecrã com uma nova comédia que celebra a tradição e a identidade nacional", referiu, em comunicado, a NOS Audiovisuais, responsável pela distribuição do filme. .

No "ranking" de fim de semana, "O Pátio da Saudade" foi apenas superado pelos norte-americanos "Hora do Desaparecimento", de Zach Cregger, e "Os Mauzões 2", de Pierre Perifel e JP Sans, ambos acima dos 16 mil espectadores entre quinta-feira e domingo.

"No centro da narrativa está Vanessa (Sara Matos), uma atriz de televisão que herda um antigo teatro em ruínas no Porto. Contra as recomendações do seu agente para vender o espaço, Vanessa decide lutar pela recuperação do teatro, reunindo amigos para montar um espetáculo capaz de devolver-lhe a glória de outros tempos. Mas rapidamente se vê em confronto com um proprietário rival que tudo fará para travar este sonho", pode ler-se na sinopse do filme.

"O Pátio da Saudade", "Together" ou "Sem Limites". As sugestões de filmes e séries desta semana

"O Pátio da Saudade", "Together" ou "Sem Limites". As sugestões de filmes e séries desta semana

No episódio desta semana, o Watch Party oferece su(...)

O elenco de "O Pátio da Saudade" conta com nomes como Ana Guiomar, Manuel Marques, José Pedro Vasconcelos, José Raposo, Gilmário Vemba, José Martins, Alexandra Lencastre, José Pedro Gomes, Aldo Lima e Carlos Cunha.

O filme português mais visto este ano, até agora, era "On Falling", de Laura Carreira, que acumulou mais de 13 mil espectadores desde a estreia, no final de março.

O antecessor do mais recente filme de Leonel Vieira, a versão de 2015 de "O Pátio das Cantigas", é o filme português mais visto desde o começo dos registos do ICA, em 2004.

O filme acumulou 608 mil espectadores e 3,1 milhões de euros em receitas em perto de 15 mil sessões.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 18 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?