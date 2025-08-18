"O Pátio da Saudade" torna-se no filme português mais visto do ano em quatro dias de exibição

O filme "O Pátio da Saudade", de Leonel Vieira, registou 15 mil espectadores em quatro dias de exibição desde a estreia, na quinta-feira passada, o que o tornou no filme português mais visto do ano até agora.

O filme acumulou, também, 101 mil euros de receita, de acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

"Depois de "O Pátio das Cantigas" --- o filme português mais visto de sempre nos cinemas ---, Leonel Vieira regressa ao grande ecrã com uma nova comédia que celebra a tradição e a identidade nacional", referiu, em comunicado, a NOS Audiovisuais, responsável pela distribuição do filme. .

No "ranking" de fim de semana, "O Pátio da Saudade" foi apenas superado pelos norte-americanos "Hora do Desaparecimento", de Zach Cregger, e "Os Mauzões 2", de Pierre Perifel e JP Sans, ambos acima dos 16 mil espectadores entre quinta-feira e domingo.

"No centro da narrativa está Vanessa (Sara Matos), uma atriz de televisão que herda um antigo teatro em ruínas no Porto. Contra as recomendações do seu agente para vender o espaço, Vanessa decide lutar pela recuperação do teatro, reunindo amigos para montar um espetáculo capaz de devolver-lhe a glória de outros tempos. Mas rapidamente se vê em confronto com um proprietário rival que tudo fará para travar este sonho", pode ler-se na sinopse do filme.