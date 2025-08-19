"Bugonia" de Yorgos Lanthimos e "Charliebird" em antestreia no Tribeca Lisboa

19 ago, 2025 - 13:00 • João Malheiro
O Tribeca Festival Lisboa anunciou os primeiro lote de filmes que vão ser exibidos na edição deste ano, contando com a antestreia nacional de "Bugonia". o próximo filme de Yorgos Lanthimos.
De novo, Emma Stone colabora com o cineasta grego num papel principal. À atriz norte-americana juntam-se Jesse Plemons, outro ator recorrente na filmografia de Lanthimos, e Alicia Silverstone nos papéis principais.
Em comunicado, a organização do festival garante também a antestreia de filmes como "Charliebird", vencedor no Tribeca Festival em Nova Iorque, o documentário "Are We Good?", um documentário sobre o comediante Marc Maron e "The Best You Can", uma comédia dramática que conta com Kevin Bacon e Kyra Sedgwick como protagonistas.
De recordar que, anteriormente, o Tribeca Lisboa já tinha confirmado a estreia de "Honeyjoon", um filme norte-americano com participação do ator português José Condessa.
Haverá, ainda, espaço para estreias e antestreias nacionais, como é o caso do filme "Match", de Duarte Neves, "A Memória do Cheiro das Coisas", de António Ferreira e "Além do Horizonte - A Travessia", de Fernando Vendrell.
Os primeiros filmes confirmados no Tribeca Festival Lisboa 2025 mostram uma edição ainda mais aberta à indústria, privilegiando grandes estreias portuguesas e antestreias exclusivas, posicionando a segunda edição do Tribeca Festival Lisboa como o ponto de encontro para o visionamento inédito de alguns dos filmes que vão marcar a agenda mediática cultural no país e no mundo”, destaca Fábio Martins, responsável de conteúdos e programação do Tribeca Festival Lisboa.
"Com um foco nas colaborações entre os EUA e a Europa, a programação reflete o espírito do festival — uma parceria criativa entre Lisboa e Nova Iorque. Orgulhamo-nos de construir esta ponte cinematográfica com histórias que atravessam géneros, geografias e gerações", acrescenta a Diretora do Festival e Vice-Presidente Sénior de Programação do Tribeca Festival, Cara Cusumano.
O Tribeca Festival Lisboa realiza-se entre 30 de outubro e 1 de novembro. Até agora, está confirmada a presença de figuras do cinema como Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito.