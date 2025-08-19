Descoberta 29.ª lua (escondida) de Úrano

O telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente em órbita, detetou uma nova lua minúscula a orbitar Úrano, que, com esta, totaliza 29 luas, anunciou esta terça-feira a agência espacial norte-americana (NASA).

O novo membro do "gangue lunar" de Úrano, o terceiro maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter e Saturno, parece ter 10 quilómetros de diâmetro.

A lua foi detetada durante observações feitas em fevereiro e os cientistas pensam que se manteve "escondida", escapando à sonda Voyager 2 no seu sobrevoo há cerca de 40 anos, por causa do reduzido tamanho (em termos astronómicos) e da luz ténue.

Todas as luas de Úrano, com exceção da nova anunciada esta terça-feira, que só tem uma designação técnica, têm nomes de personagens dos escritores clássicos britânicos William Shakespeare e Alexander Pope.

Cerca de metade das luas são pequenas e orbitam Úrano, um gigante gasoso, a uma distância mais próxima.

Apesar desta descoberta, Saturno continua a ser o planeta do sistema solar com mais luas, num total de 146.