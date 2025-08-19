Menu
  Noticiário das 20h
  • 19 ago, 2025
Euromilhões desta terça-feira: Veja a chave de 250 milhões

19 ago, 2025 - 20:26 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 250 milhões de euros.

A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira, 18 de agosto de 2025, é composta pelos números 24 - 31 - 34 - 41 - 43 e pelas estrelas 6 e 8.

Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 250 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

