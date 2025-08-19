Euromilhões: Segundo prémio sai em Portugal, jackpot de 250 milhões no estrangeiro

Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o segundo prémio do Euromilhões desta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Vai receber cerca de 270 mil euros.

Em jogo no primeiro prémio estava um "jackpot" de 250 milhões de euros, que saiu no estrangeiro.

A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira, 18 de agosto de 2025, é composta pelos números 24 - 31 - 34 - 41 - 43 e pelas estrelas 6 e 8.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.



Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

