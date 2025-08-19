Menu
Festival de Jazz da Batalha regressa com quatro concertos

19 ago, 2025 - 00:48 • Lusa

Produzido pela Associação Jazz de Leiria para o município, o Festival Jazz da Batalha arranca na sexta-feira no Salão da Junta de Freguesia de São Mamede, com o projeto "Songsayer", de Rita Maria e Nuno Costa.

A+ / A-

Quatro concertos chegam às freguesias do concelho da Batalha, no distrito de Leiria, na segunda edição do festival de jazz que decorre de sexta-feira até 31 de agosto.

Produzido pela Associação Jazz de Leiria para o município, o Festival Jazz da Batalha arranca na sexta-feira no Salão da Junta de Freguesia de São Mamede, com o projeto "Songsayer", de Rita Maria e Nuno Costa. O espetáculo tem início agendado para as 21h30.

O trio de João Barradas é o segundo convidado do festival, que leva jazz ao largo da Praça da Fonte do Reguengo do Fetal no sábado, a partir das 21h30.

No último fim de semana de agosto, o saxofonista César Cardoso toca o novo disco "Origins" no largo da Capela de São Bento, na Golpilheira, no dia 29, às 21h30.

A fechar o festival, a Orquestra Jazz de Leiria atua no exterior do Mosteiro da Batalha no dia 31, a partir das 18h00. Nesse espetáculo, a banda terá como convidado especial o cantor Kiko Pereira.

O Festival Jazz da Batalha começou em 2024, por iniciativa do município para descentralizar a oferta cultural pelas freguesias e atrair visitantes a outros locais do concelho.

Todos os concertos têm entrada gratuita.

