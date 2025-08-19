Festival de Jazz da Batalha regressa com quatro concertos

Quatro concertos chegam às freguesias do concelho da Batalha, no distrito de Leiria, na segunda edição do festival de jazz que decorre de sexta-feira até 31 de agosto.

Produzido pela Associação Jazz de Leiria para o município, o Festival Jazz da Batalha arranca na sexta-feira no Salão da Junta de Freguesia de São Mamede, com o projeto "Songsayer", de Rita Maria e Nuno Costa. O espetáculo tem início agendado para as 21h30.

O trio de João Barradas é o segundo convidado do festival, que leva jazz ao largo da Praça da Fonte do Reguengo do Fetal no sábado, a partir das 21h30.

No último fim de semana de agosto, o saxofonista César Cardoso toca o novo disco "Origins" no largo da Capela de São Bento, na Golpilheira, no dia 29, às 21h30.

A fechar o festival, a Orquestra Jazz de Leiria atua no exterior do Mosteiro da Batalha no dia 31, a partir das 18h00. Nesse espetáculo, a banda terá como convidado especial o cantor Kiko Pereira.

O Festival Jazz da Batalha começou em 2024, por iniciativa do município para descentralizar a oferta cultural pelas freguesias e atrair visitantes a outros locais do concelho.

Todos os concertos têm entrada gratuita.