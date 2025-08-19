Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Festival O Sol da Caparica regressa entre 13 e 16 de agosto de 2026

19 ago, 2025 - 00:44 • Lusa

Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny foram alguns dos artistas que passaram pela edição deste ano.

A+ / A-

O festival O Sol da Caparica vai voltar para a 11.ª edição, entre 13 e 16 de agosto do próximo ano, anunciou esta segunda-feira a organização.

Um dia depois do encerramento da 10.ª edição do evento, que contou com 20 mil pessoas para ver e ouvir Bispo e Wet Bed Gang, entre muitos outros, a organização revelou as datas para 2026, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta 10.ª edição foi a afirmação de que O Sol da Caparica é um festival nacional", afirmou o promotor, André Sardet, citado no mesmo texto.

Da Weasel, Plutónio, Dillaz, David Carreira, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio e Lon3r Johny foram alguns dos artistas que passaram pela edição deste ano do festival, que decorreu até domingo no Parque Urbano da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal.

O Sol da Caparica é organizado desde 2024 e até 2026 pelo consórcio das empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros, 41 mil por cada ano.

Desde 2014, que o Sol da Caparica reúne artistas dos países de língua portuguesa, promovendo a diversidade musical e cultural lusófona.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 19 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?