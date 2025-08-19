Mick Jagger mostra fotografias das férias em Portugal, "um lugar lindo para explorar"

19 ago, 2025 - 09:26 • Olímpia Mairos
O cantor e compositor britânico Mick Jagger, de 82 anos, esteve de férias em Portugal nos últimos dias e nas últimas horas fez uma publicação no Instagram a mostrar os vários sítios por onde passou.
Lisboa, Porto, Sintra, Nazaré.... foram alguns locais visitados por Mick Jagger que na legenda escreve: “fiz uma pausa de verão em Portugal. Um país lindo para explorar”.
A primeira vez em que o músico foi visto no nosso país foi em Lisboa, no dia 6 de agosto, no restaurante ÀCosta, do chef Olivier da Costa, junto ao Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, onde esteve a jantar. a fotografia foi partilhada no instagram.
Já em Coimbra, o vocalista dos Rolling Stones foi “apanhado” no decorrer de um policiamento de proximidade na baixa, pela Polícia de Segurança Pública. O momento foi partilhado nas redes sociais da PSP local.
No passeio pela Nazaré, Mick Jagger esteve na Taberna d'Adélia, um dos restaurantes mais conhecidos e visitados da zona oeste.
As férias do músico no nosso país contemplaram também a Cidade Invicta, onde Mick Jagger jantou no Tokkotai, um restaurante japonês. O momento ficou registado na página do restaurante no instagram.
Os Rolling Stones, recorde-se, cancelaram a sua tournée pela Europa, marcada para este ano, devido a "questões logísticas". Lisboa estaria, ao que tudo indica, no roteiro.
Quanto a Mick Jagger, e apesar da idade, está noivo, mas ainda não sabe se vai casar. A noiva chama-se Melanie Hamrick, tem 37 anos e é coreógrafa e foi ela que anunciou o noivado, em abril. O casal, que assumiu a relação em 2014, já tem um filho de oito anos.