Morreu Augusto Alves da Silva, "um dos mais prestigiados e reconhecidos fotógrafos portugueses"

O fotógrafo Augusto Alves da Silva, considerado um dos mais importantes artistas portugueses revelados na década de 1990, morreu na segunda-feira da semana passada, em Torres Vedras, aos 62 anos, deixando a sua obra representada nas principais coleções nacionais. A informação da morte de Augusto Alves da Silva, no passado dia 11 de agosto, vítima de doença prolongada, foi divulgada pela família do fotógrafo, em comunicado.

O velório terá lugar na terça-feira, a partir das 11h00 nas capelas funerárias da Igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa, seguindo depois o funeral para o cemitério do Alto S. João. No entanto, a família ressalva que, por desejo do próprio Augusto Alves da Silva, a cerimónia será reservada apenas para a família e amigos próximos. Numa nota de pesar publicada no Instagram, a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal recordou Augusto Alves da Silva como "um dos mais prestigiados e reconhecidos fotógrafos portugueses".

De acordo com o comunicado, partilhado também pela página da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), o fotógrafo destacou-se pelo "desenvolvimento de projetos de caráter documental e de pensamento crítico, que marcaram o panorama artístico e acompanharam a história e o contexto sociopolítico em que foram criados". "Muitas das suas imagens tornaram-se icónicas, seja pela dimensão artística do seu olhar, seja pelos temas e preocupações que motivaram a sua prática fotográfica. Partindo de um olhar realista, atento à realidade social e política, a sua fotografia revelava uma ironia na abordagem e um rigor conceptual que transcendia o visível". As suas imagens, descritas como "muito singulares", foram "essenciais no processo de afirmação da fotografia no espaço artístico e serão projetadas para o futuro como testemunho de uma reflexão profunda sobre aspetos da existência contemporânea", acrescentam os dois organismos. Nascido em Lisboa em 1963, Augusto Alves da Silva, destacou-se como um dos mais importantes artistas, que não trabalhando exclusivamente com a fotografia, foi nesse meio que executou alguns dos trabalhos mais marcantes no contexto artístico português dos últimos vinte anos.

"Ferrari" - Fotografia de Augusto Alves da Silva