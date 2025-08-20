Britânicos Bob Vylan estreiam-se em Portugal com concerto em Lisboa em outubro

A dupla britânica Bob Vylan, que ganhou proeminência este ano no festival de Glastonbury, vai estrear-se em Portugal com um concerto no Lisboa ao Vivo (LAV) no dia 8 de outubro, anunciou esta quarta-feira a promotora.

A banda tinha previsto fazer a primeira parte dos concertos de Gogol Bordello em Lisboa e Porto, que vão acontecer em 11 e 12 de outubro, segundo o "site" do LAV, mas em julho foi anunciado que não acompanhariam o grupo.

O grupo -- que cria música com posições políticas muito marcadas - saltou para os noticiários internacionais depois de um concerto no festival britânico de Glastonbury, onde entoaram cânticos pela morte das Forças de Defesa de Israel, o que levou a inúmeras reações e críticas, incluindo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e também à abertura de uma investigação policial, que ainda prossegue.

"Às vezes temos de passar a nossa mensagem com violência, porque essa é a única linguagem que algumas pessoas falam, infelizmente", disse o vocalista.

Numa publicação nas redes sociais mais tarde, a banda escreveu: "Não somos a favor da morte de judeus, árabes ou qualquer outra raça ou grupo de pessoas. Somos a favor do desmantelamento de uma máquina militar violenta. Uma máquina a cujos próprios soldados é dito para usar "força letal desnecessária" contra civis inocentes à espera de ajuda. Uma máquina que destruiu grande parte de Gaza".

"Quanto mais falam sobre Bob Vylan, menos tempo passam a responder pelas suas ações criminais. Estamos a ser atacados por falar em público. Não somos os primeiros, não seremos os últimos, e se te importas com a santidade da vida humana e a liberdade de expressão, instamos-te a falar também. Palestina livre", escreveu o grupo.

Bob Vylan foram retirados dos cartazes de festivais e acabaram por sair da digressão de Gogol Bordello, o que começou por ser justificado pela banda de Bobbie e Bobby Vylan por "complicações logísticas".

No entanto, numa publicação de Gogol Bordello nas redes sociais era explicitado que os concertos das bandas na Alemanha tinham sido cancelados pelas salas onde iriam acontecer, o que levou a que decidissem "retirar Bob Vylan da digressão até que pudessem compreender em pleno a situação".

"Infelizmente, é logisticamente impossível para Bob Vylan participarem na digressão devido às circunstâncias. Trabalhámos diligentemente com os nossos amigos Bob Vylan para encontrar uma solução, mas no fim acabou por não ser possível", concluíram os Gogol Bordello.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa já estão à venda, por 25 euros.

Mais de 146 países já reconhecem a Palestina. Nas últimas semanas, França, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido comprometeram-se igualmente a fazê-lo.

Portugal também já iniciou o processo com vista ao reconhecimento da Palestina na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Esta decisão surge na sequência da guerra que Israel trava na Faixa de Gaza desde 07 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque cometido horas antes pelo movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, fazendo cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A guerra naquele enclave palestiniano fez, até agora, pelo menos 62.004 mortos, na maioria civis, e 154.906 feridos, além de milhares de desaparecidos, presumivelmente soterrados nos escombros, e mais alguns milhares que morreram de doenças, infeções e fome, de acordo com números atualizados das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

Prosseguem também diariamente as mortes por fome, causadas pelo bloqueio de ajuda humanitária durante mais de dois meses, seguido da proibição israelita de entrada no território de agências humanitárias da ONU e organizações não-governamentais (ONG).

Alguns mantimentos estão a entrar a conta-gotas e a ser distribuídos em pontos considerados "seguros" pelo Exército, que regularmente abre fogo sobre civis palestinianos famintos, tendo até agora matado 1.908 e ferido pelo menos 13.863.