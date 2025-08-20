Menu
  • 21 ago, 2025
IVA nos livros vai passar a ser ficção na Dinamarca

20 ago, 2025 - 23:52 • Ricardo Vieira

Governo quer combater "crise de leitura". Atualmente, os livros naquele país escandinavo pagam 25% de IVA, a taxa mais elevada no mundo.

O Governo da Dinamarca quer acabar com o IVA nos livros. A medida vai ser incluída na proposta de Orçamento do Estado.

Atualmente, os livros naquele país escandinavo pagam 25% de IVA, a taxa mais elevada no mundo.

Para combater a crescente "crise de leitura" entre a população, na era das redes sociais, o ministro dinamarquês da Cultura, Jakob Engel-Schmidt, anunciou esta quarta-feira a proposta para acabar com o IVA nas obras literárias.

A medida tem um custo estimado de 44 milhões de euros por ano.

“Isso é algo pelo qual eu, como ministro da Cultura, tenho trabalhado, porque acredito que devemos colocar tudo em jogo se quisermos acabar com a crise de leitura que, infelizmente, se vem alastrando nos últimos anos”, disse Jakob Engel-Schmidt à agência de notícias Ritzau.

O ministro dinamarquês diz estar "incrivelmente orgulhoso" por ter conseguido convencer os colegas de Governo a incluir a medida na proposta de Orçamento do Estado.

Em Portugal continental, os livros pagam uma taxa reduzida de 6% de IVA.

