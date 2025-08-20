Sala lisboeta Musicbox fecha em setembro e equipa e programação passam para Casa Capitão

A sala de concertos Musicbox, no Cais do Sodré, em Lisboa, vai encerrar no dia 15 de setembro e passar a equipa e programação para o novo projeto Casa Capitão, anunciou esta quarta-feira o responsável pelo espaço.

"Até há pouco tempo, acreditávamos que seria possível manter os dois projetos, mas tal não aconteceu. Provavelmente não faria sentido. A Casa Capitão é, por isso, o último projeto concretizado pelo Musicbox e, dessa forma, dá-lhe continuidade. Toda a programação do Musicbox transita para a Casa Capitão, assim como toda a sua equipa", pode ler-se num comunicado enviado à Lusa e assinado por Gonçalo Riscado.

No texto, é lembrado que a abertura do Musicbox, em 2006, aconteceu num Cais do Sodré "então abandonado e marginalizado no centro da cidade, que 19 anos depois preserva apenas uma coisa: o nome".

"Ao longo dos últimos anos, sob diferentes executivos autárquicos, Lisboa apostou excessivamente num modelo ilusório de crescimento, assente no turismo, na especulação imobiliária e na atração de residentes temporários com rendimentos elevados, um caminho que está a destruir o maior ativo da cidade: quem nela vive e nela se expressa culturalmente", refere o gestor cultural, que acrescenta que "defender o direito à cidade e os direitos culturais deve ser uma luta coletiva".

Segundo Gonçalo Riscado, ao longo de 16 anos passaram quase dois milhões de pessoas pelo Musicbox, numa média anual de 200 concertos e 500 DJ "sets".

Ainda assim, é lembrado que "os números do Musicbox pouco significam perante o desaparecimento de tantas associações e espaços culturais e perante o processo de gentrificação que afasta tantas pessoas de Lisboa".

"Mas muitos espaços continuam a resistir e precisam de todes vocês, ao vivo. É preciso ir", afirmou o promotor, que salientou a necessidade de pressão e exigência sobre todas as candidaturas às eleições autárquicas de outubro para que se comprometam "de forma efetiva com políticas de habitação acessível e com políticas culturais que valorizem a cultura de base".

"O Musicbox não foi apenas o clube do Cais do Sodré: foi o pulmão da nossa atividade enquanto empresa de gestão cultural. Graças a ele, pudemos realizar muitos projetos ao longo destes 19 anos --- Club Docs, Festival Silêncio, Lisboa Capital República Popular!, Poetas do Povo, MIL (nas suas várias vertentes: Festival, Convenção, Revista, Academias, Milímetro), Liveurope --- e tantos outros projetos e processos de criação, edição e promoção cultural", realçou, no texto.

Gonçalo Riscado termina o comunicado com um apelo e uma promessa: "Em 2006, arriscámos ao abrir o Musicbox no Cais do Sodré. Em 2025, arriscamos tudo na Casa Capitão, no Beato. Poder arriscar assim é um privilégio. Acreditamos estar a fazer bom uso dele e esperamos que nos acompanhem e nos critiquem. Estamos apostados em manter uma relação com Lisboa. Seremos exigentes".

No final de julho foi anunciado que a Casa Capitão, um espaço cultural em Lisboa que funcionou temporariamente em alguns meses de 2020 e 2021, reabriria em setembro como um "projeto de longa duração" e com uma programação especial de três dias de acesso gratuito.

A Casa Capitão, após um processo de requalificação total do edifício que em tempos foi residência do diretor da antiga Manutenção Militar, ocupa quatro andares e tem várias áreas dedicadas à programação cultural, restauração e lazer, com espaços que acolhem entre 30 e 500 pessoas, entre as quais um terraço.

Para os primeiros três dias de funcionamento do novo espaço -- 19, 20 e 21 de setembro -- está agendada uma programação cultural diurna e noturna, de acesso gratuito, que inclui concertos de Afonso Cabral, Capicua, Conferência Inferno, Luca Argel, Hause Plants e Vaiapraia.

A programação para esses dias inclui também performances, instalações artísticas, exibição de curtas e longas-metragens, sessão de contos e oficinas "criativas e artesanais".