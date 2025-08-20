Totoloto: Conheça a chave desta quarta-feira

20 ago, 2025 - 21:59 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025 é composta pelos números 5 - 7 - 17 - 33 - 35 + Número da Sorte 5.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,8 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.