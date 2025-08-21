Antigo guitarrista e vocalista de Mastodon Brent Hinds morre em acidente

O antigo guitarrista e vocalista da banda Mastodon Brent Hinds morreu, na quarta-feira, num acidente de viação, confirmou esta quinta-feira o grupo do qual o músico tinha saído em março.

"Estamos num estado de inimaginável tristeza e dor. Ontem à noite, Brent Hinds morreu em resultado de um acidente trágico. Estamos de corações partidos, em choque e ainda a tentar processar a perda desta força criativa com quem partilhámos tantos triunfos, marcos e a criação da música que tocou os corações de tantos", pode ler-se na mensagem publicada nas redes sociais da banda.

A banda foi fundada em 2000 na cidade norte-americana de Atlanta quando os quatro elementos (Brann Dailor, Bill Kelliher, Troy Sanders e Brent Hinds) se conheceram num concerto de High on Fire.

Em 2001, lançaram o EP "Lifesblood" pela editora Relapse, a que se seguiu "Remission", que rapidamente ganhou popularidade e os lançou para os trabalhos que viriam a seguir, como "Leviathan".

A formação da banda manteve-se estável até ao anúncio da saída de Hinds, em março, que foi descrita como "por mútuo acordo". Em 2015, o músico chegou a dizer que "nunca tinha gostado de heavy metal" e não queria fazer parte de uma banda do género.

Hoje, multiplicaram-se as reações nas redes sociais, a começar pela Relapse, que sublinhou, numa mensagem assinada pelo responsável da editora, Rennie Jaffe, que a vida da "label" "mudou para sempre" por causa de Mastodon e dos discos da banda.

Mastodon passaram por Portugal em várias ocasiões e os elementos da banda chegaram a fazer parte dos figurantes da série "Guerra dos Tronos".

[em atualização]