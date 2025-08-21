Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atenção: Férias de natal nas escolas públicas começam um dia mais tarde

21 ago, 2025 - 10:25 • Lusa

O Ministério da Educação alterou o período das férias de natal dos alunos das escolas públicas do ensino pré-escolar ao secundário. Saiba o que muda.

A+ / A-

O Ministério da Educação alterou o período das férias de natal dos alunos das escolas públicas do ensino pré-escolar ao secundário, atrasando um dia o início das férias, segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O calendário escolar do ano letivo que começa em setembro sofreu uma ligeira alteração: A interrupção do natal começa um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e termina a 2 de janeiro de 2026, segundo o diploma que abrange também os estabelecimentos particulares de ensino especial. Ou seja, os alunos terão o primeiro dia de aulas pós-férias a 5 de janeiro.

[Notícia atualizada às 10h58 de 21 de agosto de 2025 para corrigir uma indicação mal formulada: as férias terminam a 2 de janeiro, sexta-feira, pelo que as aulas recomeçam segunda-feira, 5 de janeiro]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?