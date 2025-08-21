Atenção: Férias de natal nas escolas públicas começam um dia mais tarde

21 ago, 2025 - 10:25 • Lusa
O Ministério da Educação alterou o período das férias de natal dos alunos das escolas públicas do ensino pré-escolar ao secundário, atrasando um dia o início das férias, segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.
O calendário escolar do ano letivo que começa em setembro sofreu uma ligeira alteração: A interrupção do natal começa um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e termina a 2 de janeiro de 2026, segundo o diploma que abrange também os estabelecimentos particulares de ensino especial. Ou seja, os alunos terão o primeiro dia de aulas pós-férias a 5 de janeiro.
[Notícia atualizada às 10h58 de 21 de agosto de 2025 para corrigir uma indicação mal formulada: as férias terminam a 2 de janeiro, sexta-feira, pelo que as aulas recomeçam segunda-feira, 5 de janeiro]