  • 22 ago, 2025
Atriz Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotaram uma menina

21 ago, 2025 - 23:17 • Redação

Atriz da série “Stranger Things” anunciou ao mundo nas redes sociais que é mãe de uma "doce menina".

A atriz Millie Bobby Brown, da série “Stranger Things”, e o marido, Jake Bongiovi, anunciaram esta quinta-feira que são pais: adotaram uma “doce menina”.

O jovem casal revelou, numa publicação nas redes sociais, estar “mais do que entusiasmado” por iniciar esta nova fase da vida.

“Este verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina através de adoção. Estamos mais do que entusiasmados neste novo capítulo de parentalidade em paz e privacidade. E passaram a ser três. Amor, Millei e Jake Bongiovi.”

A publicação foi acompanhada pela música “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, dos Beatles.

Millie Bobby Brown tem 21 anos e saltou para a fama ao interpretar a personagem “Onze”, na série “Stranger Things”, da Netflix.

Jake Bongiovi, ator e modelo de 23 anos, é filho do cantor Jon Bon Jovi.

A atriz e o modelo casaram em outubro do ano passado, depois de terem ficado noivos em 2023.

