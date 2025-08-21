Cubo mágico: Portugal recebe competição com provas de velocidade e só com uma mão

21 ago, 2025 - 00:44 • Lusa
Oliveira de Azeméis recebe sábado e domingo uma competição internacional de "speedcubing", com 65 participantes de seis países a resolverem diversos formatos do chamado "cubo mágico" em provas de velocidade e de resolução só com uma mão.
A iniciativa no referido concelho do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto vai decorrer no Pavilhão Municipal António Costeira e tem organização da Associação Portuguesa de Speedcubing, cofundada pelo jovem local Pedro Azevedo, que em julho foi o único português a participar no campeonato mundial da modalidade em Seattle, nos Estados Unidos, e entrou para o Top100 da categoria de Megaminx (disputada com um dodecaedro) e para o Top200 dos cubos 2x2 (com duas peças por face) e Skewb (cujas peças deslizam num eixo diagonal).
Face ao crescente número de competições relacionadas com os cubos criados pelo húngaro Erno Rubik e com outros puzzles desenvolvidos a partir da sua invenção, Pedro Azevedo quer que o terceiro evento de "speedcubing" que organiza em Oliveira de Azeméis seja "memorável" e, nesse sentido, anuncia provas em 10 categorias oficiais, cujos resultados contarão para os rankings da Associação Mundial de Cubing (WCA), e ainda uma outra de caráter não-oficial.
No primeiro caso, serão avaliados os desempenhos mais rápidos no manuseamento de cubos 2x2, 3x3, 4x4 e 5x5, seguindo-se as rubricas de 3x3 só com uma mão e ainda as relativas aos modelos Megaminx, Skewb, Pyramix (em forma de pirâmide), Clock (que é um disco cujos nove relógios por face devem indicar a mesma hora) e o Square-1 (no que o desafio é fazer uma peça de arestas irregulares adotar a forma final de um cubo).
A essas rubricas juntar-se-á ainda a designada "2-Man Mini Guildford", que, a título não-oficial, é a prova em que equipas de dois participantes tentarão cumprir no menor tempo possível o conjunto total das anteriores 10 categorias do Open.
Quanto aos participantes esperados em Azeméis, num leque de idades dos 9 aos 56 anos, entre esses incluem-se "cubers" como Afonso Machado, recordista português de 3x3, e Tiago Morais, 1.º do ranking nacional em várias categorias, assim como o britânico Luan Phillipe, número 20 no seu país a manipular só com uma mão os cubos 2x2 e 3x3.
"Para alguns participantes será a primeira competição, para outros a 77.ª, mas fico feliz por ver pessoas de outros países a fazerem viagem mais longas para vir cá participar e o objetivo é que todos desfrutem", declara Pedro Azevedo.
O cofundador da Associação Portuguesa de Speedcubing acredita que este ano o evento vai evoluir em termos de qualidade global, até porque conta com o apoio de alguns patrocinadores que "ajudaram a melhorar a experiência do competidor", e espera agora que o ambiente geral da iniciativa tenha idêntica repercussão nos tempos dos participantes.
"Espero que todos terminem a competição satisfeitos, tanto pelo convívio como pelos bons resultados", conclui o "cuber", cujo recorde pessoal oficial é a resolução de um cubo 3x3 em 6,53 segundos.