Cubo mágico: Portugal recebe competição com provas de velocidade e só com uma mão

Face ao crescente número de competições relacionadas com os cubos criados pelo húngaro Erno Rubik e com outros puzzles desenvolvidos a partir da sua invenção, Pedro Azevedo quer que o terceiro evento de "speedcubing" que organiza em Oliveira de Azeméis seja "memorável" e, nesse sentido, anuncia provas em 10 categorias oficiais , cujos resultados contarão para os rankings da Associação Mundial de Cubing (WCA), e ainda uma outra de caráter não-oficial.

A iniciativa no referido concelho do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto vai decorrer no Pavilhão Municipal António Costeira e tem organização da Associação Portuguesa de Speedcubing , cofundada pelo jovem local Pedro Azevedo, que em julho foi o único português a participar no campeonato mundial da modalidade em Seattle, nos Estados Unidos, e entrou para o Top100 da categoria de Megaminx (disputada com um dodecaedro) e para o Top200 dos cubos 2x2 (com duas peças por face) e Skewb (cujas peças deslizam num eixo diagonal).

Oliveira de Azeméis recebe sábado e domingo uma competição internacional de " speedcubing ", com 65 participantes de seis países a resolverem diversos formatos do chamado "cubo mágico" em provas de velocidade e de resolução só com uma mão.

No primeiro caso, serão avaliados os desempenhos mais rápidos no manuseamento de cubos 2x2, 3x3, 4x4 e 5x5, seguindo-se as rubricas de 3x3 só com uma mão e ainda as relativas aos modelos Megaminx, Skewb, Pyramix (em forma de pirâmide), Clock (que é um disco cujos nove relógios por face devem indicar a mesma hora) e o Square-1 (no que o desafio é fazer uma peça de arestas irregulares adotar a forma final de um cubo).

A essas rubricas juntar-se-á ainda a designada "2-Man Mini Guildford", que, a título não-oficial, é a prova em que equipas de dois participantes tentarão cumprir no menor tempo possível o conjunto total das anteriores 10 categorias do Open.

Quanto aos participantes esperados em Azeméis, num leque de idades dos 9 aos 56 anos, entre esses incluem-se "cubers" como Afonso Machado, recordista português de 3x3, e Tiago Morais, 1.º do ranking nacional em várias categorias, assim como o britânico Luan Phillipe, número 20 no seu país a manipular só com uma mão os cubos 2x2 e 3x3.

"Para alguns participantes será a primeira competição, para outros a 77.ª, mas fico feliz por ver pessoas de outros países a fazerem viagem mais longas para vir cá participar e o objetivo é que todos desfrutem", declara Pedro Azevedo.

O cofundador da Associação Portuguesa de Speedcubing acredita que este ano o evento vai evoluir em termos de qualidade global, até porque conta com o apoio de alguns patrocinadores que "ajudaram a melhorar a experiência do competidor", e espera agora que o ambiente geral da iniciativa tenha idêntica repercussão nos tempos dos participantes.

"Espero que todos terminem a competição satisfeitos, tanto pelo convívio como pelos bons resultados", conclui o "cuber", cujo recorde pessoal oficial é a resolução de um cubo 3x3 em 6,53 segundos.