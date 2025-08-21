"Isto é Vilar de Mouros": Quais são os ingredientes para 60 anos de sucesso?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

"Isto é Vilar de Mouros": o slogan do festival mais antigo da Península Ibérica, que arrancou na quarta-feira, é simples e segue a identidade do certame, que há 60 anos traz milhares de pessoas à aldeia minhota. Aos festivaleiros que marcaram presença no primeiro dia de música não faltam palavras para descrever o decano dos festivais portugueses, a começar pelo sentimento de liberdade, nas palavras de Marco, que desde 1999 abre as portas do seu comércio de merchandising junto às margens do rio Coura. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"É um festival muito livre. Eu adoro a liberdade dos festivais, que já estamos a perder um bocadinho ultimamente, é tudo muito betão. E este ainda continua a ser dos pouquinhos em que temos natureza e liberdade. É um festival sem violência, tudo muito calmo, maravilhoso", conta.

Ponte de Vilar de Mouros. Foto: Jaime Dantas/RR Foto: José Coelho/EPA Foto: José Coelho/EPA Foto: José Coelho/EPA

À liberdade que a paisagem transmite, junta-se o companheirismo entre festivaleiros, bem visível no parque de campismo, a poucos passos da ponte de Vilar de Mouros, a grande imagem de marca da aldeia. Foi lá que Pedro Santos, de 41 anos, contou à Renascença que o ingrediente principal do sucesso do evento são as pessoas que regressam a cada ano. "Eu vim o ano passado a convite de um amigo, que vem cá há 20 anos, e este ano tornei a vir. A essência é mesmo esta, o convívio que a gente tem aqui no parque de campismo. Em relação à música, uns gostam de umas coisas, outros gostam de outras, mas o espírito de aventura e o convívio daqui não existe noutros festivais", diz.