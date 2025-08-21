Menu
  • Noticiário das 18h
  • 21 ago, 2025
Reportagem Renascença

"Isto é Vilar de Mouros": Quais são os ingredientes para 60 anos de sucesso?

21 ago, 2025 - 17:40 • Jaime Dantas

Milhares de festivaleiros marcaram presença no primeiro dia de Vilar de Mouros, movidos pela "liberdade", "companheirismo" e o "rock puro" do mais antigo festival da Península Ibérica.

"Isto é Vilar de Mouros". Quais são os ingredientes para 60 anos de sucesso?
O Festival Vilar de Mouros prossegue até ao dia 23 de agosto, com Sex Pistols, Papa Roach e Da Weasel como cabeças de cartaz.

"Isto é Vilar de Mouros": o slogan do festival mais antigo da Península Ibérica, que arrancou na quarta-feira, é simples e segue a identidade do certame, que há 60 anos traz milhares de pessoas à aldeia minhota.

Aos festivaleiros que marcaram presença no primeiro dia de música não faltam palavras para descrever o decano dos festivais portugueses, a começar pelo sentimento de liberdade, nas palavras de Marco, que desde 1999 abre as portas do seu comércio de merchandising junto às margens do rio Coura.

"É um festival muito livre. Eu adoro a liberdade dos festivais, que já estamos a perder um bocadinho ultimamente, é tudo muito betão. E este ainda continua a ser dos pouquinhos em que temos natureza e liberdade. É um festival sem violência, tudo muito calmo, maravilhoso", conta.

Ponte de Vilar de Mouros. Foto: Jaime Dantas/RR
À liberdade que a paisagem transmite, junta-se o companheirismo entre festivaleiros, bem visível no parque de campismo, a poucos passos da ponte de Vilar de Mouros, a grande imagem de marca da aldeia.

Foi lá que Pedro Santos, de 41 anos, contou à Renascença que o ingrediente principal do sucesso do evento são as pessoas que regressam a cada ano.

"Eu vim o ano passado a convite de um amigo, que vem cá há 20 anos, e este ano tornei a vir. A essência é mesmo esta, o convívio que a gente tem aqui no parque de campismo. Em relação à música, uns gostam de umas coisas, outros gostam de outras, mas o espírito de aventura e o convívio daqui não existe noutros festivais", diz.

Vilar de Mouros celebra 60 anos de uma história feita de resistência

Festival

Vilar de Mouros celebra 60 anos de uma história feita de resistência

Do folclore à pop internacional, de Amália Rodrigu(...)

Pela primeira vez em Vilar de Mouros, a jovem Miriam, de 23 anos, ainda tentava perceber "o espírito do festival", mas não tem dúvidas que "o rock puro" é um dos ingredientes para o seu sucesso.

"E é rock puro atrai pessoas de todas as idades. Eu já fui a outros festivais e, por vezes, os pais vêm de arrasto, enquanto que aqui querem vir porque gostam", remata.

O Festival Vilar de Mouros prossegue até ao dia 23 de agosto, com Sex Pistols, Papa Roach e Da Weasel como cabeças de cartaz.

