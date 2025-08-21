Menu
Morreu o juiz Frank Caprio, o “melhor juiz do mundo”

21 ago, 2025 - 09:37 • Olímpia Mairos

Os seus julgamentos emocionaram milhões de pessoas e reforçaram a sua imagem de juiz próximo da comunidade e respeitado globalmente.

A+ / A-

Morreu esta quarta-feira, aos 88 anos, o juiz americano Frank Caprio, conhecido como o “melhor juiz do mundo”, que lutava há vários anos contra um cancro no pâncreas. A notícia foi dada pelo filho que descreve o pai como alguém que tocou a vida das muitas pessoas com quem se cruzou.

“O juiz Frank Caprio faleceu pacificamente, aos 88 anos, após uma longa e corajosa batalha contra o cancro no pâncreas. Amado por sua compaixão, humildade e crença inabalável na bondade das pessoas, o juiz Caprio tocou a vida de milhões através do seu trabalho no tribunal e fora dele. O seu calor humano, humor e bondade deixaram uma marca indelével em todos que o conheceram. Ele será lembrado não apenas como um juiz respeitado, mas também como marido, pai, avô, bisavô e amigo dedicado. O seu legado vive nos inúmeros atos de bondade que inspirou”, escreveu o filho na rede social Instagram.

O juiz conquistou fama internacional com o programa Caught In Providence, gravado num tribunal da cidade de Providence, capital do estado de Rhode Island.

Frank Caprio manteve sempre uma postura humanizada e bem-humorada nos seus julgamentos, transformando a forma como a justiça era vista pelo público. Admirado pelo seu estilo compassivo e justo, chamava crianças para participarem nas audiências e cancelava multas de estudantes do ensino médio, desde que prometessem continuar os estudos.

Os vídeos destas audiências tornaram-se virais na rede social TikTok, levando Caprio a ser apelidado de “melhor juiz do mundo” devido às suas decisões e gestos. Os seus julgamentos emocionaram milhões de pessoas e reforçaram a sua imagem de magistrado próximo da comunidade e respeitado globalmente.

Em homenagem ao juiz Frank Caprio, o governador de Rhode Island, Dan McKee, decretou luto oficial e determinou que as bandeiras em prédios públicos fossem hasteadas a meia-haste.

