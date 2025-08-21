Vêm aí os mini Labubu, os bonecos que conquistaram Dua Lipa, Rihanna e os mercados financeiros

Depois de conquistarem a internet, os Labubu da Pop Mart estão a conquistar o mercado financeiro. As vendas da empresa chinesa cresceram mais de 200% nos primeiros seis meses do ano, o lucro líquido subiu 400%, e as ações dispararam 12%. O motivo para o aumento na bolsa? A Pop Mart vai lançar mini Labubu para, depois das carteiras, serem usados como acessórios de telemóveis. O que são os Labubu? Os Labubu são brinquedos colecionáveis e o principal negócio da Pop Mart. Desde o início do ano, com a valorização de mais de 200% em apenas seis meses, a Pop Mart já está acima das gigantes do setor — como a Mattel (criadora da Barbie) ou a Sanrio (Hello Kitty) —, graças a uma capitalização bolsista superior a 50 mil milhões de euros. Parte dos Labubu são vendidos em "blind boxes" (caixas cegas) o que significa que só depois de aberto o embrulho é que se sabe que versão do brinquedo estava lá dentro. Por isso mesmo, os vídeos de unboxing (retirar da embalagem) rapidamente se tornam virais nas redes sociais. Quem é o pai do Labubu? Foi Kasing Lung, ilustrador e designer de Pop Marts, quem criou o Labubu, uma das personagens da sua série The Monsters (Os Monstros). Primeiro, nasceu a trilogia de livros, inspirada na mitologia nórdica, na qual Labubu é um elfo de dentes serrilhados. Mais tarde, Labubu tornou-se a mais famosa das personagens e foi transformado em brinquedo. A Pop Mart já assumiu que gostaria de criar um império ao estilo da Disney, com filmes inspirados nas histórias das suas personagens e até gostava de construir parques temáticos.

Quanto custa um Labubu? Os preços variam e começam nos 9,99 euros. Mas as edições especiais podem valer muito mais. Em maio, por exemplo, os bonecos Three Wise Labubu foram leiloados pela Sotheby's e atingiram os 28.300 dólares (24.351 euros). Já uma edição limitada, em parceria com a marca Vans, foi revendida por mais de 9 mil euros no eBay. Por que motivo os Labubu são tão populares?

A febre pelos Labubu subiu quando começaram a ser vistas nas malas de celebridades, como Dua Lipa ou Rihanna. Graças a um pequeno gancho, há uma versão de Labubu que pode ser usada como acessório. Antes daquelas duas artistas, foi Lisa, membro do grupo de K-pop Blackpink, uma das principais embaixadoras dos brinquedos colecionáveis, com os seus vídeos de unboxing e imagens de malas decoradas com Labubu. Resultado? Vídeos virais no TikTok e filas sem fim à porta das lojas. Em abril passado, no Reino Unido, a Pop Mart deixou de vender Labubu em 16 lojas para evitar tumultos entre clientes.

Os números em crescimento da Pop Mart As ações da Pop Mart atingiram, esta quarta-feira, o valor mais alto desde que a empresa passou a ser cotada em bolsa, em dezembro de 2020. Além disso, as suas ações foram as mais negociadas (em volume) em Hong Kong e, no fecho da sessão, os títulos tinham disparado 12% (chegaram a subir 14%). O que explica os números? A chegada de novos Labubu, agora em tamanho mini, pensados para serem pendurados nos telemóveis. O anúncio foi feito pelo CEO Wang Ning que, durante uma videoconferência para anunciar os resultados da empresa, disse que a Pop Mart está no bom caminho para atingir a meta de receitas de 20 mil milhões de yuan (cerca de 2,4 mil milhões de euros) em 2025, e "deverá ser bastante fácil" chegar aos 30 mil milhões (cerca de 3,6 mil milhões de euros).