  • Noticiário das 9h
  • 21 ago, 2025
Viena recebe Festival Eurovisão da Canção pela terceira vez no próximo ano

21 ago, 2025 - 09:08 • Lusa

A vitória do cantor austríaco JJ na última edição posicionou mais uma vez a Áustria como sede de um evento musical que este ano foi assistido por 166 milhões de telespetadores.

A cidade de Viena foi selecionada para acolher a 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, cuja final será realizada a 16 de maio, segundo a rádio austríaca ORF.

A 69.ª edição teve lugar na Suíça, na cidade de Basileia, tendo sido a Áustria a vencer com o tema "Starmania", interpretada por JJ.

A capital austríaca, que já acolheu o concurso em 1967 e 2015, apresentou a sua candidatura sob o lema "Europa, vamos dançar?" e ofereceu o Wiener Stadthalle, uma arena multiusos com capacidade para até 16.000 pessoas, a apenas três quilómetros do centro da cidade, como sede.

  • Noticiário das 9h
  • 21 ago, 2025
