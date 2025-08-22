Eduardo Lagoa: Pentacampeão de parapente morre após acidente em França

Eduardo Lagoa, pentacampeão nacional de parapente, morreu esta sexta-feira, em França. Tinha 57 anos.

Natural de Santo Tirso, Eduardo Lagoa sofreu um acidente quando treinava para o Campeonato Mundial de Paramotor, em Chambley-Bussières.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O experimentado piloto tripulava caiu com a aeronave de uma altura de cerca de 50 metros.

As causas do acidente estão a ser investigadas.

O presidente da Federação Portuguesa de Voo Livre (FPVL) manifestou "profunda tristeza e consternação" pela morte de Eduardo Lagoa, "estimado amigo, piloto e selecionador nacional de Paramotor".

"Neste momento de dor, queremos expressar o nosso mais sincero pesar pela perda de alguém que dedicou grande parte da sua vida à promoção e desenvolvimento do Parapente e do Paramotor em Portugal e que representa com orgulho e competência os valores da nossa comunidade", sublinhou Eugénio de Almeida, numa mensagem publicada nas redes sociais.



O presidente da FPLV destaca a "paixão pelo voo, o espírito de liderança e o compromisso com a excelência" de Eduardo Lagoa.

"Perdeu-se um homem, um grande lutador, pelo seu exemplo, aqui deixamos a nossa singela homenagem e acima de tudo, votos à união de todos em respeito da memória de uma pessoa, cujo empenho e dedicação continuarão a inspirar-nos", conclui Eugénio de Almeida.