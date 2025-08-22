Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Eduardo Lagoa: Pentacampeão de parapente morre após acidente em França

22 ago, 2025 - 21:24 • Ricardo Vieira

Eduardo Lagoa sofreu um acidente quando treinava para o Campeonato Mundial de Paramotor, em França.

A+ / A-

Eduardo Lagoa, pentacampeão nacional de parapente, morreu esta sexta-feira, em França. Tinha 57 anos.

Natural de Santo Tirso, Eduardo Lagoa sofreu um acidente quando treinava para o Campeonato Mundial de Paramotor, em Chambley-Bussières.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O experimentado piloto tripulava caiu com a aeronave de uma altura de cerca de 50 metros.

As causas do acidente estão a ser investigadas.

O presidente da Federação Portuguesa de Voo Livre (FPVL) manifestou "profunda tristeza e consternação" pela morte de Eduardo Lagoa, "estimado amigo, piloto e selecionador nacional de Paramotor".

"Neste momento de dor, queremos expressar o nosso mais sincero pesar pela perda de alguém que dedicou grande parte da sua vida à promoção e desenvolvimento do Parapente e do Paramotor em Portugal e que representa com orgulho e competência os valores da nossa comunidade", sublinhou Eugénio de Almeida, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O presidente da FPLV destaca a "paixão pelo voo, o espírito de liderança e o compromisso com a excelência" de Eduardo Lagoa.

"Perdeu-se um homem, um grande lutador, pelo seu exemplo, aqui deixamos a nossa singela homenagem e acima de tudo, votos à união de todos em respeito da memória de uma pessoa, cujo empenho e dedicação continuarão a inspirar-nos", conclui Eugénio de Almeida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 22 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?