Escritores Eça e Camilo dão mote a ciclo de cinema em setembro em Lisboa

A obra dos escritores Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós inspiram o ciclo "Literatura e Cinema--Intermedialidades", em setembro, em Lisboa, anunciou a organização esta sexta-feira.

A iniciativa é da Associação Portuguesa de Escritores (APE), sob coordenação do investigador e secretário-geral daquela estrutura associativa, Luís Machado.

A exibição do filme "O Primo Basílio" (1959), de António Lopes Ribeiro, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, no dia 05 de setembro, às 18h00, abre o ciclo. Esta é uma adaptação cinematográfica da obra homónima de Eça de Queirós, com António Vilar, Aura Abranches, Cecília Guimarães, João Villaret e Carmen Mendes, entre outros.

No mesmo, dia, às 20h30, é servido, no restaurante instalado no edifício da Cinemateca, um jantar com uma "ementa queirosiana", onde se evoca a ceia em Tormes descrita na obra de Eça "A Cidade e as Serras".

Da ementa, entre outros pratos, consta o arroz malandrinho de favas com frango alourado à moda de Tormes. Seguir-se-á um debate sobre a vida e a obra de Eça de Queirós (1845-1900), moderado por Luís Machado, com a participação do embaixador António Monteiro, que abordará a carreira diplomática do escritor, do ator Rui Mendes, que vai ler algumas passagens do livro "A Cidade e as Serras", da investigadora Maria do Rosário Lupi Bello, da Universidade Aberta, que recordará as adaptações das obras de Eça ao cinema, e do gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, que falará sobre a culinária queirosiana.

No dia 22 de setembro, pelas 17h00, na Biblioteca Palácio Galveias, também na capital, é exibido o filme "O Dia do Desespero" (1992), de Manoel de Oliveira, que conta com os desempenhos de Teresa Madruga, Luís Miguel Cintra, Canto e Castro e Diogo Dória, entre outros.

Apresentado pelo presidente da APE, José Manuel Mendes, o filme evoca os últimos dias de Camilo Castelo Branco (1825-1890) e a cegueira que o levou ao suicídio.