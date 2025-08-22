Menu
Cinema

Morreu Eduardo Serra, diretor de fotografia português nomeado para Óscares

22 ago, 2025 - 01:24 • Lusa

Eduardo Serra era o mais internacional dos diretores portugueses de fotografia. Trabalhou em filmes como "Rapariga com Brinco de Pérola" e "As Asas do Amor".

O diretor de fotografia Eduardo Serra morreu aos 81 anos, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema.

De acordo com fonte próxima da família, Eduardo Serra morreu no passado dia 19, terça-feira. O local não foi indicado.

Nascido em Lisboa em 1943, Eduardo Serra é o mais internacional dos diretores portugueses de fotografia, tendo sido nomeado duas vezes para os Óscares, pelos filmes "As Asas do Amor", de Iain Softley, e "Rapariga com Brinco de Pérola", de Peter Webber, que lhe garantiu o prémio BAFTA da Academia Britânica de Cinema.

A carreira internacional de Eduardo Serra teve início em França, onde se fixou em 1963, na sequência da perseguição de que foi alvo por participar em protestos contra a ditadura, recorda hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

[em atualização]

