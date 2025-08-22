Morreu Eduardo Serra: "Só quero fazer filmes que possa ver como espectador"

Eduardo Serra, o mais internacional dos diretores portugueses de fotografia, que morreu na terça-feira aos 81 anos, dizia que o seu trabalho com a luz e a imagem servia para ajudar o espectador a entender a história de um filme. "O que tento é criar sentido com as imagens. É importante compreender quais são os elementos dramáticos. O que vou iluminar, as imagens que vou criar [sobre o trabalho de outros] devem levar o público a entender o argumento. Não me interessa fazer uma coisa que seja bonita", afirmou Eduardo Serra numa entrevista ao jornal Público, em 2009. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesse ano, Eduardo Serra vivia um pico de popularidade entre o público português, por causa das duas nomeações para os Óscares - o único português a consegui-lo até então -, com os filmes "Asas do Amor" (1997) e "Rapariga com Brinco de Pérola" (2003), e por se saber que iria trabalhar nos dois últimos filmes da saga "Harry Potter" (2010-2011). No entanto, quando teve esse reconhecimento público, Eduardo Serra contava mais de trinta anos de carreira atrás das câmaras, aplicando a filosofia de que uma boa fotografia em cinema é aquela que "ajuda à compreensão do filme, que acrescenta emoção à história, que a torna mais legível", afirmou em 2004 ao Jornal de Letras. Eduardo Serra nasceu a 2 de outubro de 1943, em Lisboa, filho único de uma família de origens modestas, que vivia perto do Instituto Superior Técnico - "o símbolo da ascensão social" -, onde ingressou num curso de engenharia. Eduardo Serra, estudante universitário, nunca chegaria a terminar o curso, já embrenhado nas atividades dos cineclubes de Lisboa e, embora de forma discreta, nas lutas académicas de 1962.

Ao jornal Público contou que chegou a juntar-se ao Partido Comunista Português, mas nunca foi "um bom militante" e em 1963 partiu para Paris. "Houve razões políticas e militares que tornaram urgente a minha partida", disse ao Expresso em 2004.

"Do ponto de vista cinematográfico, não devo nada a Portugal"

Em Paris, tentou entrar no Instituto de Estudos Superiores Cinematográficos, mas acabou por se formar na Escola Nacional de Fotografia e Cinematografia, onde obteve os primeiros estudos em direção de fotografia. Também fez igualmente o curso de História de Arte e Arqueologia na Sorbonne. A primeira década profissional no cinema foi como assistente de câmara em algumas dezenas de produções, trabalhando com Alain Cavalier, Patrice Leconte, François Leterrier, alguns dos realizadores com os quais voltaria a colaborar como diretor de fotografia. Com dupla nacionalidade, portuguesa e francesa, fazendo de Paris a sua casa, Eduardo Serra regressaria a Portugal já depois da revolução de 25 de Abril de 1974 para filmar, num dos raros momentos enquanto realizador, a curta-metragem "Un Anniversaire" (1975). No passado mês de julho, a propósito de uma retrospetiva dedicada a Eduardo Serra, a Cinemateca Portuguesa escrevia que este filme "celebra o primeiro ano do 25 de Abril e, em particular, acompanha as primeiras eleições livres, para a Assembleia Constituinte, a partir das experiências dos trabalhadores agrícolas de três aldeias do distrito de Beja". A estreia de Eduardo Serra como diretor de fotografia em Portugal deu-se pela mão de José Fonseca e Costa, em 1982, com o filme "Sem Sombra de Pecado". "Do ponto de vista cinematográfico, não devo nada a Portugal. Devo muito ao Fonseca e Costa, mas nada a Portugal. Era um filme a que, no estado em que estava a minha carreira, eu ainda não teria acesso. Ele apostou em mim e isso foi decisivo para a minha carreira, mesmo em França", contou ao jornal Público em 2002. Voltaria a trabalhar com Fonseca e Costa em "A Mulher do Próximo" (1988) e com pouco mais realizadores portugueses: João Mário Grilo em "O Processo do Rei" (1989), Luís Filipe Rocha, em "Amor e Dedinhos de Pé" (1991), Fernando Lopes, em "O Delfim" (2001).