Sérgio Godinho faz 80 anos e a Feira do Livro do Porto dá-lhe os parabéns

Músico, escritor e poeta é a “junção destas três dimensões luminosas” que fazem com que a edição deste ano da Feira do Livro do Porto, que começa esta sexta-feira e decorre até 7 de setembro, preste homenagem a Sérgio Godinho.

Nascido no Porto, Sérgio Godinho completa 80 anos no decorrer da Feira do Livro, a 31 de agosto. O músico estará presente ao longo dos dias do evento em vários momentos, explica à Renascença o coordenador de programação João Gesta.

“Logo no dia 23 de agosto, haverá uma conversa do Sérgio Godinho sobre o Porto. É uma conversa com o seu editor, o Francisco José Viegas e com o autarca Rui Moreira” e João Gobern.

Antes, na abertura da feira nos Jardins do Palácio de Cristal, será “inaugurada uma exposição, intitulada ‘O Meu Sérgio’”. É uma mostra que reúne vários autores de banda desenhada em torno da obra de Sérgio Godinho.

“É um projeto editorial de banda desenhada inspirado na vastíssima obra do Sérgio Godinho. Convidamos oito grandes autores de BD como a Mariana Pita, a Alexandra Saldanha e a Joana Mosi”, explica João Gesta, que acrescenta que serão mostradas 80 imagens.

No dia 30, será lançado o mais recente livro de Sérgio Godinho. “’Como se Não Houvesse Amanhã’ é um livro de contos. O Sérgio irá conversar com o seu editor, o Francisco José Viegas”, indica o programador.

O encerramento da Feira do Livro do Porto faz-se com música também de Sérgio Godinho, que atuará a 7 de setembro, acompanhado pela banda Os Assessores e com uma “convidada especial que é a Manuela Azevedo, dos Clã”, explica Gesta.

Sérgio Godinho vai também receber a Medalha de Honra da Cidade do Porto, no dia 23, pelas mãos do autarca Rui Moreira. Antes pelas 15h00 decorrerá a cerimónia de atribuição da tília de homenagem a Sérgio Godinho.

Durante os 17 dias, a Feira do Livro do Porto vai acolher 113 editoras, livreiros e alfarrabistas distribuídos por 130 pavilhões.

Feira do Livro... com muita música

Um dos pratos fortes desta feira são os concertos. Vão passar pelo palco artistas como Manel Cruz, Márcia, Três Tristes Tigres, Lula Pena, Napa ou Luca Argel.

A Biblioteca Almeida Garrett vai também acolher vários encontros com escritores. Pegando em frases de Sérgio Godinho, a escritora Lídia Jorge vai conversas com o escritor Rui Couceiro sobre a frase “Tudo no amor faz do nada um tudo”. Outras das presenças serão o poeta João Luís Barreto Guimarães, no dia 26, e a cantora e escritora Luísa Sobral, no dia 28, que falarão a partir da frase “Quantas faces ocultas na face visível da lua?”.

José Luís Peixoto será outra das presenças na Feira do Livro do Porto, no dia 24 de agosto. O autor “irá falar, pela primeira vez, sobre o seu novo romance”, explica João Gesta, que sublinha tratar-se de um “romance que se passa no Porto, no universo do IPO do Porto”.

Haverá ainda um “recital de poesia no feminino, com a atriz Mia Tomé e o Noiserv” e uma “homenagem à Adília Lopes”, diz João Gesta. Será “um recital de poesia, com poesia da Adília Lopes, dita pela Filipe Leal e pelo Pedro Rapola, e com música ao vivo da Mafalda Veiga”.

No que toca à programação de cinema estão previstas apresentações de filmes como “Era uma vez no Apocalipse”, de Tiago Pimentel, com Sérgio Godinho e “Kilas o mau da fita” que contará com uma conversa com o músico no final da exibição. Haverá também uma palestra multimédia “O labirinto da beleza”, com Martim Sousa Tavares.

No dia 30 de agosto, haverá uma sessão especial das Quintas de Leitura, com a presença de Samuel Úria. A sessão que “tem o título de uma canção do Sérgio Godinho, “De Cada Vez Que Me Conto, Sei Que Me Acrescento um Ponto” contará com a participação de Ana Zanatti.