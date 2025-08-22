Menu
  • Noticiário das 16h
  • 22 ago, 2025
Três produções da RTP nomeadas para os prémios de media Europa

22 ago, 2025 - 15:55 • Lusa

Os vencedores vão ser anunciados em outubro, em Berlim.

Dois documentários de rádio e uma série televisiva da RTP estão entre os nomeados dos prémios de "media" Europa, que distinguem as melhores produções do continente, anunciou hoje a organização.

Na categoria de música áudio estão nomeados o primeiro episódio do "podcast" da Antena 3 sobre os 70 anos de Rui Reininho ("Homem Temporariamente Só"), de Luís Oliveira e Raquel Morão Lopes, e o documentário "Raio-X ao Homem dos Mil Dedos", de Miguel Soares, sobre Carlos Paredes.

Já na categoria de ficção em vídeo, está nomeado o primeiro episódio da série "O Americano", de Ivo M. Ferreira, sobre os irmãos Cavaco e "um grupo de criminosos espalha o terror pelo Algarve, com mais de vinte assaltos a bancos". .

Os prémios Europa foram criados, em 1987, pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia e pela Fundação Cultural Europeia, sendo hoje "o mais influente festival de radiodifusão pan-europeu", com visto ao estímulo da "qualidade da radiodifusão através de um continente em mudança".

