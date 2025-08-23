Irmãos Menendez continuam na prisão. Recusado pedido de liberdade condicional

23 ago, 2025 - 18:33 • Miguel Marques Ribeiro
O pedido para a libertação dos irmãos Menendez foi recusado pelo Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia.
Lyle e Erik, com 57 e 54 anos, respetivamente, foram presos em 1990 pelo homicídio dos pais. Os dois foram condenados, seis anos depois, a duas penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional.
O caso, que dominou as capas dos jornais há três décadas, voltou à ribalta mediática recentemente, quando o caso inspirou uma série da Netflix.
Em 1989, Eric, agora com 53 anos, e Lyle, com 56, (...)
Em maio, os Menendez, alegando ter sofrido abusos sexuais do pai e agido em legítima defesa, conseguiram uma redução de pena para 50 anos, com possibilidade de sairem em liberdade condicional após cumprirem metade da pena.
A natureza violenta dos crimes perpetrados em 1989 – disparos com espingardas calibre 12, enquanto os pais viam televisão na sala de estar – e os esforços feitos para encobrir a participação nos assassinatos acabaram por ser decisivos para a recusa do pedido de liberdade condicional.
Os comissários argumentaram que os homicídios quando os irmãos tinham 21 e 18 anos, foram friamente calculados e motivados pela ganância, ou seja, pelo desejo dos irmãos de herdar a fortuna multimilionária dos pais.
Por outro lado, o facto dos Menendez terem infringido as regras da prisão, ao terem acedido e usado telemóveis no interior do estabelecimento prisional, também pesou na decisão.
O caso dos irmãos Menendez é o mais recente exempl(...)
"As pessoas encarceradas que infringem as regras têm maior probabilidade de infringir as regras da sociedade", argumentou a comissária de Liberdade Incondicional, Julie Garland.
Depois de uma primeira decisão desfavorável a Erik Menendez, anunciada na quinta-feira, ao fim de dez horas de audiência, nesta sexta-feira foi a vez do irmão mais velho Lyle ouvir um veredito negativo, numa sessão de duração semelhante.
Os comissários de liberdade condicional destacados para o caso concluíram que a sua libertação representaria um risco para a comunidade.
Os dois irmãos podem voltar a apresentar um pedido de liberdade condicional dentro de três anos.