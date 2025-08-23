Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Irmãos Menendez continuam na prisão. Recusado pedido de liberdade condicional

23 ago, 2025 - 18:33 • Miguel Marques Ribeiro

Lyle e Erik, com 57 e 54 anos, respetivamente, foram presos em 1990 pelo homicídio dos pais. Alegam ter agido em legítima defesa, depois de anos de abusos, mas a comissão de liberdade condicional considerou que a sua libertação representaria um risco para a comunidade.

A+ / A-

O pedido para a libertação dos irmãos Menendez foi recusado pelo Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia.

Lyle e Erik, com 57 e 54 anos, respetivamente, foram presos em 1990 pelo homicídio dos pais. Os dois foram condenados, seis anos depois, a duas penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional.

O caso, que dominou as capas dos jornais há três décadas, voltou à ribalta mediática recentemente, quando o caso inspirou uma série da Netflix.

​Irmãos Menendez, que inspiraram série da Netflix, mais próximos de sair em liberdade

​Irmãos Menendez, que inspiraram série da Netflix, mais próximos de sair em liberdade

Em 1989, Eric, agora com 53 anos, e Lyle, com 56, (...)

Em maio, os Menendez, alegando ter sofrido abusos sexuais do pai e agido em legítima defesa, conseguiram uma redução de pena para 50 anos, com possibilidade de sairem em liberdade condicional após cumprirem metade da pena.

Frieza e telemóveis na prisão impedem libertação

A natureza violenta dos crimes perpetrados em 1989 – disparos com espingardas calibre 12, enquanto os pais viam televisão na sala de estar – e os esforços feitos para encobrir a participação nos assassinatos acabaram por ser decisivos para a recusa do pedido de liberdade condicional.

Os comissários argumentaram que os homicídios quando os irmãos tinham 21 e 18 anos, foram friamente calculados e motivados pela ganância, ou seja, pelo desejo dos irmãos de herdar a fortuna multimilionária dos pais.

Por outro lado, o facto dos Menendez terem infringido as regras da prisão, ao terem acedido e usado telemóveis no interior do estabelecimento prisional, também pesou na decisão.

Pode a ficção influenciar a Justiça? Cada vez mais séries fazem-nos repensar casos legais

Pode a ficção influenciar a Justiça? Cada vez mais séries fazem-nos repensar casos legais

O caso dos irmãos Menendez é o mais recente exempl(...)

"As pessoas encarceradas que infringem as regras têm maior probabilidade de infringir as regras da sociedade", argumentou a comissária de Liberdade Incondicional, Julie Garland.

Nova oportunidade daqui a três anos

Depois de uma primeira decisão desfavorável a Erik Menendez, anunciada na quinta-feira, ao fim de dez horas de audiência, nesta sexta-feira foi a vez do irmão mais velho Lyle ouvir um veredito negativo, numa sessão de duração semelhante.

Os comissários de liberdade condicional destacados para o caso concluíram que a sua libertação representaria um risco para a comunidade.

Os dois irmãos podem voltar a apresentar um pedido de liberdade condicional dentro de três anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?