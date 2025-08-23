Irmãos Menendez continuam na prisão. Recusado pedido de liberdade condicional

O pedido para a libertação dos irmãos Menendez foi recusado pelo Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia. Lyle e Erik, com 57 e 54 anos, respetivamente, foram presos em 1990 pelo homicídio dos pais. Os dois foram condenados, seis anos depois, a duas penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso, que dominou as capas dos jornais há três décadas, voltou à ribalta mediática recentemente, quando o caso inspirou uma série da Netflix.

Em maio, os Menendez, alegando ter sofrido abusos sexuais do pai e agido em legítima defesa, conseguiram uma redução de pena para 50 anos, com possibilidade de sairem em liberdade condicional após cumprirem metade da pena. Frieza e telemóveis na prisão impedem libertação A natureza violenta dos crimes perpetrados em 1989 – disparos com espingardas calibre 12, enquanto os pais viam televisão na sala de estar – e os esforços feitos para encobrir a participação nos assassinatos acabaram por ser decisivos para a recusa do pedido de liberdade condicional. Os comissários argumentaram que os homicídios quando os irmãos tinham 21 e 18 anos, foram friamente calculados e motivados pela ganância, ou seja, pelo desejo dos irmãos de herdar a fortuna multimilionária dos pais. Por outro lado, o facto dos Menendez terem infringido as regras da prisão, ao terem acedido e usado telemóveis no interior do estabelecimento prisional, também pesou na decisão.