Morreu o ator Luís Lucas aos 73 anos, voz de "Conta-me Como Foi"

Morreu o ator Luís Lucas, aos 73 anos. A notícia foi partilhada inicialmente por Diogo Infante, na sua página de Instagram, e já confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema.

"Querido Luís Lucas, saíste de cena precocemente. Vamos ter que adiar a nossa colaboração teatral. Boa viagem! Boa viagem! A vida é isto…", declarou Diogo Infante.

Vários internautas comentaram a publicação do atual diretor artístico do Teatro da Trindade, entre eles José Raposo, que escreveu: "Um choque! Das pessoas mais lindas que vieram a este mundo! Além do grande actor que todos conhecemos claro".

Outros artistas, como João Baião, Helena Isabel e Patrícia Tavares também reagiram com pesar.

Numa publicação no Facebook, a Academia Portuguesa de Cinema évoca “o legado inestimável para o teatro, o cinema e a televisão em Portugal” deixado por Luís Lucas.

“A sua versatilidade e rigor artístico marcaram várias gerações de atores e encenadores.”, afirma a organização.

Carreira com mais de 50 anos

Luís Lucas nasceu em Lisboa, em 1952.

Foi um dos fundadores do grupo Comuna – Teatro de Pesquisa, em 1972.

Iniciou a carreira nos anos 70 e desde então participou em dezenas de filmes, séries, novelas e peças e teatro.

Nos anos oitenta, foi um dos protagonistas da série “Duarte & Companhia”. Mais tarde, viria a participar em séries como “Médico de Família” ou “Equador”.

Em 1990 integrou o elenco de “Non ou a Vã Glória de Mandar”, de Manoel de Oliveira.

Entre 2007 e 2011 foi o narrador da série televisiva “Conta-me Como Foi”.

Colaborou com os grupos de teatro a Cornucópia, Cómicos, Teatro da Graça, entre outros.