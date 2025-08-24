Morreu o maestro e militante comunista José Luís Borges Coelho aos 85 anos

O maestro José Luís Borges Coelho, que se destacou não só no mundo da música, mas também na vida académica e na partidária, morreu este domigo aos 85 anos, informou o PCP, partido de que era militante.

Em comunicado, o PCP manifesta "profundo pesar pelo falecimento de José Luís Borges Coelho, figura incontornável na cultura da região e do país" e "um exemplo de humanismo, empenho cívico e generosidade".

"Na vida partidária, académica ou cívica, José Luís Borges Coelho destacou-se sempre pela sua dimensão humana, pelo empenho cívico, pela militância partidária e uma imensa generosidade que contagiava todos os que com ele conviviam. Com um profundo sentido de justiça social, é um obreiro de Abril, valores pelos quais foi um lutador incansável até ao fim da sua vida", destaca o PCP.

Nascido em Murça em 1940, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e fez o Curso Superior de Canto do Conservatório de Música do Porto.

Desenvolveu um longo percurso como professor em diversas instituições, tendo sido presidente do Conselho Diretivo do Liceu Alexandre Herculano (Porto) e do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, assim como diretor pedagógico da Academia de Música de Viana do Castelo e da Cooperativa de Ensino Superior Artístico Árvore (Porto).

Presidiu também ao Conselho Científico da ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto.

Foi fundador (1966), diretor artístico e maestro do Coral de Letras da Universidade do Porto (até 2023) e dirigiu também, entre outros, o Coro Misto Sacro de S. Tarcísio, o Orfeão do Porto, o Coro do Círculo Portuense de Ópera e o Ensemble Clepsidra.

Foi criador de músicas originais para teatro (Teatro Experimental do Porto e da Seiva Trupe) e para cinema (em diversos filmes de Manoel de Oliveira).

Foi membro dos Conselhos Gerais da Culturporto, da Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto, do Instituto Politécnico do Porto, do Conservatório de Música do Porto e da Cooperativa Árvore, integrou o Conselho de Administração da Sociedade Porto 2001 e da Fundação Casa da Música e foi sócio fundador do Sindicato dos Professores do Norte.

Foi distinguido com o Galardão de Mérito Associativo, pela Associação das Coletividades do Concelho do Porto, com a Medalha de Honra da Cidade do Porto e, em 2017, com o título Doutor Honoris Causa, pela Universidade do Porto.

Resistente antifascista e militante comunista, integrou a Direção da Organização Regional do Porto (DROP) e a Direção do Setor Intelectual do Porto do PCP.

Fez parte de várias listas da APU e da CDU para a Assembleia da República e para as Autarquias Locais, tendo sido eleito na Assembleia Municipal de Murça (década de 80) e na Assembleia Municipal do Porto.

As cerimónias fúnebres realizam-se no Tanatório de Matosinhos, a partir das 16h00 de segunda-feira.