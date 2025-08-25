"Astérix na Lusitânia" chega a 23 de outubro

O novo álbum “Astérix na Lusitânia” é lançado a 23 de outubro deste ano, anunciou esta segunda-feira a editora ASA.



Heróis da banda-desenhada conhecidos por devorar javalis e dar tabefes a romanos, os irredutíveis gauleses vivem a sua primeira aventura em terras lusas.

A edição conta com uma tiragem mundial de 5 milhões de exemplares e vai levar Portugal aos quatro cantos do mundo, à boleia de Astérix, Obélix e de Ideiafix.

A capa do 41.º álbum mostra os três inseparáveis amigos a caminhar numa calçada portuguesa, com desenho de peixes.

A calçada portuguesa é uma primeira pista “Astérix na Lusitânia”, onde não faltarão mais referências à cultura e modo de vida nacional.

Será que Astérix e Obélix vai trocar um jantar de javalis por cozido à portuguesa ou por um prato de bacalhau?



A editora ASA revela uma prancha especial de antecipação da nova BD, que levanta a ponta do véu sobre o livro assinado pela dupla Fabcaro (Texto) e Didier Conrad (Desenhos).



“Há fortes possibilidades de haver alguns lusitanos”, admite Astérix, sem avançar mais pormenores.

No dia 23 de outubro será tudo revelado.