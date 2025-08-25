Atriz espanhola Verónica Echegui morre aos 42 anos vítima de cancro

A atriz espanhola Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui, morreu este domingo aos 42 anos, vítima de cancro. A artista já estava hospitalizada há alguns dias.

A inesperada notícia da morte da atriz deixou Espanha em estado de choque. Muitos colegas reconhecem Verónica Echegu como uma profissional talentosa, com coragem para ultrapassar os limites e interpretar papéis desafiantes.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A atriz participou em mais de 30 filmes e séries dos seus 18 anos de carreira.

O grande reconhecimento do seu talento aconteceu em 2006 com o filme "Eu Sou Juani", que protagonizou e lhe garantiu uma nomeação ao prémio Goya na categoria de Melhor Atriz Revelação.

Dois anos depois, como o filme "El patio de mi cárcel", e também em 2011 com "Katmandu, um Espelho no Céu", a atriz voltou às nomeações do Goya.

O percurso de Verónica Echegui no cinema não se limita à representação. Em 2022, escreveu e produziu uma curta-metragem que conquistou o prémio Goya de melhor curta.

"Justicia Artificial" foi o último trabalho cinematográfico da atriz, lançado em 2024.