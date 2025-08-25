Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FELP estreia-se esta segunda-feira e quer usar bonecos para "colocar o dedo na ferida"

25 ago, 2025 - 09:15 • João Malheiro

Equipa criativa por trás de "Pôr do Sol" regressa para uma série sobre um Portugal onde bonecos de peluche e humanos vivem em conjunto.

A+ / A-

"FELP" chega esta segunda-feira à televisão com a estreia de dois episódios na RTP 1, a partir das 21h00. É o regresso da equipa por trás de "Pôr do Sol", um fenómeno de popularidade do canal público que teve direito a duas temporadas e uma longa-metragem lançada em salas de cinema.

Henrique Dias, Rui Melo e Manuel Pureza trazem o registo cómico já característico para uma história sobre um Portugal onde bonecos de peluche e humanos vivem em conjunto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No entanto, os seres felpudos e pequenos são alvo de preconceito e vistos, frequentemente, como cidadãos de segunda. Uma onda de raptos é a gota de água que leva um grupo de bonecos a organizar-se em protesto por direitos iguais.

Ao longo dos episódios, vamos acompanhar o percurso deste grupo de bonecos que só queria ser tratado com respeito, mas acaba julgado em tribunal.

Ao podcast de filmes e séries da Renascença "Watch Party", Manuel Pureza refere que, através dos bonecos, a série "pode falar sobre coisas importantes e continuar a meter dedos em feridas que dão risa em vez de dor".

"O facto de serem bonecos faz deles uma minoria. Portanto, brincar com as minorias é brincar pela forma como o país olha para as minorias. Nos dias em que correm, isso está posto em causa muitas vezes", diz o realizador, sublinhando os temas do racismo e da xenofobia que se têm tornado em debates constantes no espaço público.

"O FELP aponta o dedo não só às minorias e como se organizam, mas também a como as pessoas reagem às minorias", acrescenta.

A entrevista completa a Manuel Pureza ao podcast "Watch Party" poderá ser ouvida esta quinta-feira, as plataformas habituais e em rr.pt

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?